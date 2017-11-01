В конкурсе «Юная топ-модель России» победила 13-летняя кемеровчанка

Екатерина Иванова стала первой в возрастной категории «Teen»

Кемеровчанка Екатерина Иванова в очередной раз доказала, что самые красивые девочки, девушки и женщины живут именно в Кузбассе. Накануне она стала победительницей конкурса «Юная топ-модель России – 2017».

Победителей выбирали в четырех возрастных категориях: Mini (5-7 лет), Little (8-10 лет), Teen (11−-13 лет) и Young (14-16 лет). Тринадцатилетняя Екатерина Иванова великолепно выступила в своей категории – «Teen».

«Екатерина занимается у нас второй год», — рассказывает о своей воспитаннице Алина Петренко, руководитель детской школы моделей «Вавy model» агентства Fashion Holding. – Она уверенно держится на сцене, с удовольствием участвует в фотосессиях, презентациях и прочих мероприятиях. На конкурс она ездила с мамой – и мы каждый день получали видео- и фотоотчеты, переживали за Катю и искренне желали ей успеха".

К слову, Екатерина – не единственная девочка, добившаяся успеха в конкурсе. Вместе с ней ездила пятилетняя кемеровчанка Злата Грузина, которой присудили победу в номинации «New face». Также в конкурсе принимали участие девятилетняя новокузнечанка Виктория Константинова и 16-летняя прокопчанка Ирина Земченкова.