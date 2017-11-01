В Кузбассе стали производить меньше фальшивого молока

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Специалисты Роспотребнадзора по Кемеровской области заявили, что в Кузбассе стало меньше фальсификата молочной продукции. Если за 9 месяцев 2016 года удельный вес проб продукции, не соответствующей требованиям по микробиологическим показателям, составлял 4,9%, то за аналогичный период этого года — 3,9%.
«По-прежнему наиболее актуальной проблемой остаётся нахождение в обороте фальсифицированной пищевой продукции, что является причиной увеличения числа проб молочной продукции, не соответствующей требованиям по физико-химическим показателям», — сообщили в ведомстве.
Всего было исследовано более 1 000 проб молока и молочной продукции, из них 121 пробу отправили проверить на предмет фальсификата. 12% этой продукции не соответствовало установленным требованиям. В частности, данные пробы были фальсифицированы жирами немолочного происхождения.
Больше всего фальсификата приходится на молоко, творог, сметану, сливочное масло. Такая продукция производилась в Кузбассе, Алтайском крае, Московской, Челябинской и Новосибирской областей.
По всем фактам нарушений были составлены административные протоколы. Общая сумма штрафов составила более трёх миллионов рублей.
Специалисты Роспотребнадзора по Кемеровской области заявили, что в Кузбассе стало меньше фальсификата молочной продукции. Если за 9 месяцев 2016 года удельный вес проб продукции, не соответствующей требованиям по микробиологическим показателям, составлял 4,9%, то за аналогичный период этого года — 3,9%.