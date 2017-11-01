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Кузбассовцев предупреждают о новом виде мошенничества

Опубликовано , 57 просмотров
Автор текста Кристина Фёдорова, Газета Кемерова

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Фото © gazeta.a42.ru

В Кузбассе стал распространяться новый вид мошенничества. Злоумышленники всё чаще предлагают местным жителям оформить справку об отсутствии судимости за деньги.

С такими объявлениями в Сети сталкивались жители Кемерова. В них значилось, что справку можно получить всего за 1  000 рублей. Но на самом деле документ выдают абсолютно бесплатно — через информационный центр областной полиции.

«На других сайтах получить эту справку невозможно, потому что заявление подаётся только через портал госуслуг. Изготавливается справка только в информационном центре и гражданину необходимо обратиться либо к нам, либо в МФЦ», — сказал «Вестям-Кузбасс» начальник информационного центра ГУ МВД по Кемеровской области Константин Долженков.

Таким образом, чтобы получить справку об отсутствии судимости, не нужно никому платить, предупреждают полицейские. Для этого нужно зарегистрировать на сайте госуслуг, заполнить необходимые данные, после чего прийти в полицию.

Кузбассовцам советуют быть бдительнее при подобных операциях через интернет, ведь можно не только лишиться денег, но и быть вовлечёнными в опасные схемы, так как сайты по предоставлению мошеннических услуг требуют введения персональных данных.

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В Кузбассе стал распространяться новый вид мошенничества. Злоумышленники всё чаще предлагают местным жителям оформить справку об отсутствии судимости за деньги.

 

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