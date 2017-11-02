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В Кемерове хирурги создали пищевод младенцу с пороком

Опубликовано , 57 просмотров
Автор текста Кристина Фёдорова , Газета Кемерова

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Фото © gazeta.a42.ru

В Кемеровской областной детской клинической больнице провели уникальную торакоскопическую операцию у младенца с низкой массой тела и артрезией пищевода. Мальчики-близнецы родились раньше срока.

Вес одного из детей составил всего лишь 1,7 килограмма. Также у ребёнка были незрелые лёгкие. Кроме того, у него возникла полная непроходимость пищевода, который не был соединён с желудком. Кормить малыша не представлялось возможным, поэтому хирурги решили сделать операцию.

Сначала врачи выполнили эндоскопическую операцию, чтобы восстановить дыхательную функцию младенца. Это было сделано на третьи сутки после рождения ребёнка. Спустя три недели хирурги создали пищевод с помощью нескольких миллиметровых проколов, которые выполнили эндоскопическими инструментами. Это фактически спасло жизнь маленького кемеровчанину жизнь, сообщают в департаменте охраны здоровья населения Кузбасса.

«Конечно, операцию можно было провести в один приём, но другим, очень травматичным способом. Перед нами стоял выбор: сделать операцию как раньше — открыто, через большой разрез, но в один этап, либо эндоскопическим способом в два этапа. Если у нас есть возможность свести хирургическую агрессию для ребёнка к минимуму, мы эту возможность всегда используем. В данном случае нам удалось скорректировать порок с минимальной травмой, с максимальным эффектом для ребёнка и без опасений за то, что пациент сможет перенести это вмешательство», — сообщил заместитель директора Областной детской клинической больницы по хирургии Константин Ковальков.

Сейчас мальчик, которого решили назвать Евгений, восстановился: может есть и дышать, как и все обычные дети. Уже вскоре его выпишут.

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В Кемеровской областной детской клинической больнице провели уникальную торакоскопическую операцию у младенца с низкой массой тела и артрезией пищевода. Мальчики-близнецы родились раньше срока.

 

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