За неделю более 14 тысяч кузбассовцев обратились в больницы с симптомами ОРВИ

По сравнению с предыдущей неделей число больных уменьшилось на 736 человек.

C 23 по 29 октября в Кузбассе 14,4 тыс. человек обратились в больницы с симптомами ОРВИ. Из них 11,1 тыс. – это дети (77,2%). По сравнению с предыдущей неделей число больных уменьшилось на 736 человек, рассказали в пресс-службе областного управления Роспотребназдора.

У 18 больных выявили аденовирусы, у двоих – вирусы парагриппа, а у одного заболевание вызвано респираторно-синцитиальным вирусом. Также один человек заболел из-за риновируса.

В ведомстве добавили, что в регионе близится к завершению прививочная кампания по гриппу. Тем, кто не успел получить прививку, нужно обратиться в медицинские организации по месту прикрепления полиса ОМС или работы.