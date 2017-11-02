Кемеровчанка снялась в «Американской истории ужасов»

Анна Щеголева рассказала о том, как можно попасть на фабрику грез

Дизайнер из Кемерова Анна Щеголева сыграла в седьмом сезоне популярного сериала «Американская история ужасов». Девушка рассказала «Комсомольской правде», о переезде в Лос-Анджелес и первых съемках в кино.

В прошлом году дизайнер-верстальщик Анна Щеголева и ее супруг Руслан программист выиграли в лотерею Грин-карту США. Так, они переехали в Калифорнию и обосновались в южной части города Лос-Анджелеса — Сан-Педро, поближе к Тихому океану. После того, как они сняли комнату в гостевом доме, необходимо было найти первую работу.

"В Калифорнии второй по популярности язык – испанский, здесь полно мексиканцев и других латиноамериканцев, особенно в нашем припортовом районе. Даже если ты хочешь пойти работать официантом или работать на кухне, тебе надо знать испанский язык, потому что в основном на кухне говорят на нем. Так нас не взяли в «Макдональдс», – рассказывает Анна. – «Мой муж ищет работу в IT-сфере. Как оказалось, здесь сейчас насторожено относятся к русским. Потому что Калифорния настроена против Трампа и есть мнение, что его выбрали русские хакеры».

В Лос-Анджелесе есть несколько агентств, которые занимаются подбором кадров для съемок в кино и сериалах. Многие горожане подрабатывают на съемках в массовке. Узнав о таком агентстве, Анна с супругом заполнили анкету, чтобы попасть в общую базу данных. По словам девушки, после регистрации есть два варианта: либо сидеть и ждать, что кто-то тебя выберет в базе или пытаться через группу в Facebook быстро о себе заявлять, когда там объявляют набор актеров. Но набор заканчивается через тве-три минуты. Супруг несколько раз пытался, но безрезультатно, а Анне повезло.

«Через месяц, как я зарегистрировалась, мне просто позвонили и предложили работу. Сказали, что нужно сыграть феминистку в «Американской истории ужасов». Вечером уточнили, что надо приехать на студию Fox в Беверли-Хиллз, – вспоминает кемеровчанка». – «В первый день мне подбирался костюм в стиле 70-х годов. Одежду не всегда подбирают. Иногда ты должен прийти в своей, по требованиям, которые тебе озвучивают по телефону, если ты придешь не в том, тебя могут завернуть».

Как отмечает Анна, актерам массовки дают минимум информации о сюжете серии, а также всем актерам запрещено писать о съемках в соцсетях и публиковать фотографии с площадки. Сейчас после выхода серии уже можно говорить, что эпизод был посвящен американской радикальной феминистке Валери Соланас, которая устроили покушение на Энди Уорхола. Она написала трактат о биологическом и социальном превосходстве женского пола над мужским, призывающий женщин создать собственное государство. В реальной истории художник выжил, а Валери попала в тюрьму и принудительно лечилась в психиатрической больнице. По сценарию серила, феминистка застрелила Уорхола, а затем создала культ, который стал убивать молодых мужчин и девушек, которые были с ними.

Анна должна была сыграть одну из участниц культа. Как она сама говорит, ей надо было мелькать на заднем плане, показывая нужные эмоции. Слов у ее персонажа не было. Съемки с участием кемеровчанки проходили в старом павильоне, построенном в 20-х, 30-х годах. В первый день Анна просидела на съемочной площадке четыре часа, но из-за неявки актрисы, сцену отменили. Кстати, за потраченное время ей заплатили как за минимальные восемь часов работы.

"В первой сцене, в которой мы участвовали, я очень волновалась. Потом начала сама себе говорить: «Аня, расслабься – ты должна кайфовать, просто от того, что ты здесь. Нужно переступить этот страх и начинать наслаждаться моментом», – рассказывает девушка. – «Главная героиня ходила передо мной. А потом была кровавя сцена – убийство. Я не могла поверить, что это происходит наяву. Видела, как готовили мешочки с кровью, видела, как актеры настраиваются, как механики переставляют свет и меняют положение камер для смены ракурса. Оказывается, на площадке есть специальные люди, по которым настраивается свет и положение камер, а также делаются отметки на полу – точек расположения актеров. Их работа заключается в том, чтобы повторять позы и движения актеров, пока идет настройка оборудования, а у актеров в это время перерыв. За такую работу тоже неплохо платят. Интересен был сам процесс, потому что я никогда ни в чем подобном не участвовала. Много людей работают четко как отлаженный механизм. Мне очень понравилась атмосфера на съемках».

Во время съемок к Ане подошел один из операторов и, уточнив, что она из России, сказал, что очень любит советские фильмы и ему интересна наша культура. Он был хорошо знаком с актером и режиссером Олегом Видовым, который после отъезда в Америку жил в Калифорнии. В мае этого года актер скончался.

«Приятно было слышать о том, что они знают наших актеров кино и вообще знакомы с культурой. В общем, отношение на площадке крайне доброжелательное», – отмечает Анна.

Супруг Анны также недавно снялся в финальной серии одного сериала. Там он изображал одного из русских бандитов на свадьбе. Ему даже нарисовали наколки на шее, но, правда, с ошибками. На съемочных площадках кемеровчане встречали и других русских. Одна девушка, например, почти месяц играла зомби в каком-то сериале. Для Анны съемки в кино стали незабываемым приключением, за которое вдобавок неплохо заплатили. Сейчас она старается найти постоянную работу веб-дизайнером, а участие в кино может стать необычным хобби.