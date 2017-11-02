Газеты и интернет
Радио
4°C, туман
Войти на сайт

На трассе в Кузбассе перевернулся Jaguar, пострадали водитель и пассажир

Опубликовано , 73 просмотра
Автор текста Тимофей Шикер, Сибдепо

Последние новости:

Фото © отдел пропаганды ГИБДД Кузбасса

ДТП произошло в Прокопьевском районе

1 ноября на 116 км дороги «Ленинск-Кузнецкий – Прокопьевск – Новокузнецк» перевернулся кроссовер Jaguar F-Pace. Как рассказали Сибдепо в ГИБДД Кузбасса, в результате аварии серьёзные травмы получили водитель и пассажир авто, их госпитализировали.

«По предварительным данным, 42-летний житель Новосибирска, который был за рулём «Ягуара», не справился с управлением и съехал с дороги с последующим опрокидыванием. Установлено, что пострадавшие не были пристёгнуты ремнями безопасности», – пояснил собеседник издания.

Госавтоинспекция напоминает, что водитель и пассажиры во время движения авто обязательно должны быть пристёгнуты ремнями безопасности. Это позволит предотвратить получение травм при ДТП. Также правоохранители призывают всех участников дорожного движения быть предельно внимательными при управлении транспортными средствами, учитывать сезонные климатические изменения погодных условий.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttps://mediakuzbass.ru/news/93080.html

отдел пропаганды ГИБДД Кузбасса

ДТП произошло в Прокопьевском районе

 

Яндекс.Новости

VSЁ42
VSЁ42

В Прокопьевске выявили места незаконного сбыта алкоголя

Вести-Кузбасс
Вести-Кузбасс

Губернатор Кузбасса встретился с главой Белова Алексеем Курносовым

Сибдепо
Сибдепо

В Кемерове около театра драмы умер мужчина

Газета Кемерова
Газета Кемерова

Очевидцы сообщают о смерти человека у кемеровского драмтеатра

baikal24.ru
baikal24.ru

Нацистскую группу закрыли правоохранители в соцсети «ВКонтакте»

VSЁ42
VSЁ42

Дважды судимый полицейский получил срок за перелом ноги кемеровчанину

Новости

Ноябрь 2017 г.
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12
3
45
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
Возрастная
категория сайта

По вопросам размещения рекламы на сайте «МедиаКузбасс» обращайтесь по тел. (3842) 35-00-85 или пишите на sales@mediakuzbass.ru

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Создание и продвижение сайта
© 2012—2017
Рейтинг@Mail.ru

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

powered by Mistape
Отправить