На трассе в Кузбассе перевернулся Jaguar, пострадали водитель и пассажир

ДТП произошло в Прокопьевском районе

1 ноября на 116 км дороги «Ленинск-Кузнецкий – Прокопьевск – Новокузнецк» перевернулся кроссовер Jaguar F-Pace. Как рассказали Сибдепо в ГИБДД Кузбасса, в результате аварии серьёзные травмы получили водитель и пассажир авто, их госпитализировали.

«По предварительным данным, 42-летний житель Новосибирска, который был за рулём «Ягуара», не справился с управлением и съехал с дороги с последующим опрокидыванием. Установлено, что пострадавшие не были пристёгнуты ремнями безопасности», – пояснил собеседник издания.

Госавтоинспекция напоминает, что водитель и пассажиры во время движения авто обязательно должны быть пристёгнуты ремнями безопасности. Это позволит предотвратить получение травм при ДТП. Также правоохранители призывают всех участников дорожного движения быть предельно внимательными при управлении транспортными средствами, учитывать сезонные климатические изменения погодных условий.