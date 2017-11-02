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Образование и повышение доходов против радикальных идей

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Автор текста Яков Крымский, КП в Кузбассе

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Фото © страница в facebook Антона Горелкина

Депутат Госдумы Антон Горелкин встретился с муфтием Кемеровской области

Как противостоять распространению в интернете религиозного экстремизма — обсудили на деловой встрече депутат Госдумы Антон Горелкин и муфтий Кемеровской области Тагир-хазрат Бикчантаев. Обе стороны отметили, что в Кузбассе удается сохранять межконфессиональный мир, в то время как в мире все чаще происходят акты экстремизма и терриоризма.

«Буквально вчера очередной теракт по религиозным мотивам произошел в Нью-Йорке. Какой-то выходец из Узбекистана начитался радикальных сайтов и врезался на грузовике в школьный автобус. Можно вспомнить и все предыдущие теракты, в том числе в нашей стране. Их объединяет то, что исполнителями становятся люди, не нашедшие себя в жизни, не видящие выхода из своих проблем, для которых закрыты пути к высшему образованию, хорошим доходам, самореализации. Поэтому задача законодательной власти — создавать условия для повышения благосостояния людей, для их саморазвития. Чтобы человеческого материала для экстремистских вербовщиков становилось меньше». — объяснил свою позицию кузбасский парламентарий.

Также он подчеркнул, что Кузбасс всегда отличался высоким уровнем социальной поддержки населения. И поэтому здесь распространение радикальных политических и религиозных идей затруднено. Важно сохранять такую поддержку населения и в дальнейшем.

Муфтий Кузбасса Тагир-хазрат Бикчантаев рассказал, что рекомендует верующим в Кемеровской области получать образование — в том числе, чтобы не попадаться на уловки экстремистских пропагандистов:

«Мы всегда убеждаем своих прихожан, по возможности, давать своим детям хорошее образование — мальчикам и, особенно, девочкам, так как они будущие матери, они будут закладывать в своих детей основы понимания мира, отношения к миру. Образованный человек умеет мыслить критически и не станет прислушиваться к сомнительным авторитетам, к самоубийственным призывам», — отметил глава кузбасских мусульман.

Встреча власти мирской и духовной закончилась экскурсией по кемеровской соборной мечети «Мунира». Депутат Антон Горелкин сказал, что его удивил своими размерами купол сооружения — самый большой за Уралом.

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страница в facebook Антона Горелкина

Депутат Госдумы Антон Горелкин встретился с муфтием Кемеровской области

 

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