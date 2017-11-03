Газеты и интернет
Радио
9°C, пасмурно с прояснениями
Войти на сайт

Кузбассовцы могут стать больничными клоунами, чтобы помогать детям

Опубликовано , 52 просмотра
Автор текста Анастасия Прокудина, Сибдепо

Последние новости:

Фото © i.sibdepo.ru

С 24 по 26 ноября в Кемерове пройдут занятия в школе больничной клоунады.

С 24 по 26 ноября в Кемерове пройдёт занятие нового набора школы больничной клоунады «Витамин – К». Там подготовят волонтёров, которые будут приходить в больницы города и общаться с детьми, поднимать им настроение и дарить радость, помогая адаптироваться к непривычной обстановке медицинских учреждений и проведению процедур.

Школа будет проходить в два этапа: с 24 ноября организаторы отберут учеников и проведут занятия по актёрскому мастерству, расскажут об особенностях работы в больнице. В дальнейшем учеников научат фокусам, твистингу и другим «фишкам».

«Сейчас мы получили уже пять заявок. Планируем набрать не менее 15 человек, – рассказала Сибдепо директор АНО «Больничная клоунада «Витамин – К» Назиля Синюкова. – Набираем людей старше 20 лет, которые обладают стрессоустойчивостью, ответственностью, артистизмом, потребностью помогать. И, конечно, прежде всего кандидат должен любить детей, а не заниматься больничной клоунадой, чтобы потешить собственное самолюбие».

C 24 по 26 ноября занятия будут проводить действующие больничные клоуны, которые имеют большой опыт работы, а также артисты эстрады и актёры. В феврале же планируется провести мастер-класс с московским специалистом.

Чтобы пройти обучение нужно заполнить специальную анкету. В заявке необходимо указать свое ФИО, контактный телефон, образование, свои таланты, а также сообщить, как часто готовы совершать выходы в больницу.

Напомним, организатор Школы больничной клоунады – благотворительное объединение «Витамин – К», которое существует в Кемерове больше пяти лет. Больничные клоуны работают в Областной клинической больнице, Детской городской клинической больнице №5 и других медучреждениях.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttps://mediakuzbass.ru/news/93097.html

http://i.sibdepo.ru/wp-content/uploads/2017/11/t1v8rBdVGH8-900x600.jpg?x30340

С 24 по 26 ноября в Кемерове пройдут занятия в школе больничной клоунады.

 

Яндекс.Новости

VSЁ42
VSЁ42

Живший в шалаше беловский рецидивист совершал набеги на дома

VSЁ42
VSЁ42

В Кемерове сразятся за кубок Кузбасса в турнире по необычному хоккею

VSЁ42
VSЁ42

Кузбасскую пенсионерку «оздоровили» на 140 000 рублей

VSЁ42
VSЁ42

В Киселевске осудят серийного преступника широкого профиля

kuzbassnews.ru
kuzbassnews.ru

В Кемерово пройдет персональная выставка художника Константина Дверина

VSЁ42
VSЁ42

В Кузбассе мужчина попытался воплотить свою мечту, но его задержали

Общество

Ноябрь 2017 г.
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 123
4
5
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
Возрастная
категория сайта

По вопросам размещения рекламы на сайте «МедиаКузбасс» обращайтесь по тел. (3842) 35-00-85 или пишите на sales@mediakuzbass.ru

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Создание и продвижение сайта
© 2012—2017
Рейтинг@Mail.ru

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

powered by Mistape
Отправить