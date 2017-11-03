Кузбассовцы могут стать больничными клоунами, чтобы помогать детям

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С 24 по 26 ноября в Кемерове пройдут занятия в школе больничной клоунады.
С 24 по 26 ноября в Кемерове пройдёт занятие нового набора школы больничной клоунады «Витамин – К». Там подготовят волонтёров, которые будут приходить в больницы города и общаться с детьми, поднимать им настроение и дарить радость, помогая адаптироваться к непривычной обстановке медицинских учреждений и проведению процедур.
Школа будет проходить в два этапа: с 24 ноября организаторы отберут учеников и проведут занятия по актёрскому мастерству, расскажут об особенностях работы в больнице. В дальнейшем учеников научат фокусам, твистингу и другим «фишкам».
«Сейчас мы получили уже пять заявок. Планируем набрать не менее 15 человек, – рассказала Сибдепо директор АНО «Больничная клоунада «Витамин – К» Назиля Синюкова. – Набираем людей старше 20 лет, которые обладают стрессоустойчивостью, ответственностью, артистизмом, потребностью помогать. И, конечно, прежде всего кандидат должен любить детей, а не заниматься больничной клоунадой, чтобы потешить собственное самолюбие».
C 24 по 26 ноября занятия будут проводить действующие больничные клоуны, которые имеют большой опыт работы, а также артисты эстрады и актёры. В феврале же планируется провести мастер-класс с московским специалистом.
Чтобы пройти обучение нужно заполнить специальную анкету. В заявке необходимо указать свое ФИО, контактный телефон, образование, свои таланты, а также сообщить, как часто готовы совершать выходы в больницу.
Напомним, организатор Школы больничной клоунады – благотворительное объединение «Витамин – К», которое существует в Кемерове больше пяти лет. Больничные клоуны работают в Областной клинической больнице, Детской городской клинической больнице №5 и других медучреждениях.
С 24 по 26 ноября в Кемерове пройдут занятия в школе больничной клоунады.