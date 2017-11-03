Новокузнечане устроили танцы в городском трамвае и сняли об этом клип

Также в общественном транспорте танцевали гости города из Германии.

В Новокузнецке местные жители совместно с гостями из Германии устроили танцы в одном из городских трамваев. Художники из Берлина приезжали в южную столицу Кузбасса, чтобы встретиться с воспитанниками детского дома «Ровесник» и провести для них мастер-класс по граффити. После встречи с подростками гости из Германии Себастьян Креплин и Йонас Хердеген вместе с кузбасскими художниками Иваном Таматовым и Никитой Ивановым разрисовали ещё один трамвай в стиле граффити.

«Наш город продолжает развиваться не только в промышленном, но и в культурном плане. Здорово, когда талантливые ребята остаются в городе и продолжают развивать его творческий и культурный потенциал», — рассказала Сибдепо куратор фестиваля «Неделя уличного искусства» Юлия Шайдулина.

По словам Юлии, новокузнечане и гости города хотели показать, что при желании любое место может стать творческой площадкой. Главное, чтобы такая площадка никому не мешала и радовала горожан.