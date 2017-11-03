В Новокузнецке выбрали самую красивую девушку Кузбасса

Победительнице конкурса «Мисс Кузбасс» стала жительница Новокузнецка Вечером второго ноября в Новокузнецке состоялось финальное шоу конкурса «Мисс Кузбасс 2017».

В течение целого месяца шестнадцать девушек готовились к этому знаменательному дню. Мастер-классы, фотосессии, ежедневные репетиции и тренировки, тренинги и записи в студии… И еще много всего другого, что способствовало развитию и личностному росту каждой финалистки конкурса. Второго ноября стало понятно, что каждая из них, безусловно, достойна высшей награды. Несколько выходов в разных образах, великолепно поставленные номера, искрометный юмор ведущих, невероятные номера артистов и даже живой тигр на сцене – шоу получилось отличным! Строгое же жюри после жарких дебатов все-таки назвало лишь три имени. Второй вице-мисс стала Светлана Матвейкина. Первой вице мисс – Анастасия Волгина. Корона же «Мисс Кузбасс» украсила голову Марии Шильниковой.

Кстати, самой красивой девушкой по версии «Комсомольской правды – Кемерово» стала Виктория Ведерникова.