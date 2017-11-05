Мэрия Кемерова прокомментировала работу общественного транспорта в выходные

В связи с проведением ряда массовых развлекательных мероприятий в соцсетях стали появляться жалобы на плохую работу общественного транспорта кузбасской столицы.

«Сегодня в Кемерове городской пассажирский транспорт работает в режиме выходного дня. На линию вышло 60% автопарка: 84 городских автобусных маршрута, 26 пригородных, 138 маршруток, 20 троллейбусов и 37 трамваев., — прокомментировал ситуацию Алексей Ермолаев, начальник управления транспорта администрации города Кемерово.

«Транспортное обеспечение всех районов столицы Кузбасса обеспечивается в штатном режиме», — добавил он.

Также в мэрии отметили, что после фейерверка будет привлечено более 100 единиц транспорта для доставки кемеровчан с площади Советов во все районы города.

Напомним, что сегодня кемеровчан ожидает грандиозная развлекательная программа: open-air «Кемерово-100! Навстречу юбилею» на площади Советов, торжественное открытие ледового сезона «Все на коньки!» во Дворце зимних видов спорта стадиона «Химик», праздник «Вечеринка 100!» на центральной аллее бульвара Строителей. Начало всех мероприятий в 17:00.