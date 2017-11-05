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На встречу с Навальным в Кемерове пришло 500 человек

Опубликовано , 92 просмотра
Автор текста Илона Троицкая

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Фото © Соцсети

По данным мэрии города Кемерово, на встречу с блогером Навальным, которая состоялась сегодня в гайд-парке Кировского района, пришло 500 человек.

Об этом «МедиаКузбассу» сообщил заместитель главы города, начальник территориального управления Кировского района А. Яковлев.

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Соцсети

По данным мэрии города Кемерово, на встречу с блогером Навальным, которая состоялась сегодня в гайд-парке Кировского района, пришло 500 человек.

 

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