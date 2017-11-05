На встречу с Навальным в Кемерове пришло 500 человек

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По данным мэрии города Кемерово, на встречу с блогером Навальным, которая состоялась сегодня в гайд-парке Кировского района, пришло 500 человек.
Об этом «МедиаКузбассу» сообщил заместитель главы города, начальник территориального управления Кировского района А. Яковлев.
По данным мэрии города Кемерово, на встречу с блогером Навальным, которая состоялась сегодня в гайд-парке Кировского района, пришло 500 человек.