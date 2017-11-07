В Кемерове пройдет предпринимательский поединок среди студентов

Учащиеся будут работать над своими бизнес-проектами

В Кемерове в рамках программы «Ты – предприниматель» пройдет предпринимательский поединок среди студентов вузов «Кто, если не Мы?!». Программа будет проходить с 7 по 16 ноября.

Как рассказали в департаменте по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области, в роли начинающих бизнесменов выступят 60 студентов КузГТУ, КемГИК, КемТИПП, КемГМУ, РЭУ им. Плеханова и КемГСХИ.

«Ребята узнают, с чего начинается построение любого успешного дела, как оценить его эффективность, проработают свои бизнес – идеи с успешными предпринимателями и экспертами. На протяжении всей образовательной программы команды будут работать над своими бизнес-проектами, и зарабатывать баллы за выполнение практических заданий по маркетингу, бизнес-планированию и продвижению проекта», – сообщили в департаменте.

Победители поединка и лучшие участники отправятся на конгресс «Молодые миллионеры Сибири», который пройдет в Новосибирске 28 ноября.