Мошенники навязывают кузбасским пенсионерам фильтры для воды под угрозой штрафов

Продавцы фильтров для воды «разводят» кузбасских пенсионеров.

В Кузбассе продавцы фильтров для воды навязывают пенсионерам свой товар под угрозой штрафов. О случаях обмана пожилых людей сообщают их родственники. Как рассказала Сибдепо внучка одной из местных жительниц, пострадавшей от мошенников, днём пришли люди и собрали всех, кто был дома. В основном, это были пенсионеры. Молодые люди рассказали им о неком социальном якобы «губернаторском» проекте, который предусматривает замену фильтров в домах. Причём, отметили, что у них эта услуга стоит всего 8 000 рублей, а через неделю управляющая компания будет ставить во все квартиры такие же, но уже дороже, — за 12 000.

«Бабушка сама не поняла, что произошло, а они уже в квартире оказались. Пока один составлял документы, другой уже начал устанавливать фильтр на кухне. Посмотрели льготы, дали подписать договор и акт приёмки — передачи, товарный чек дали. Всё очень быстро», — рассказала Сибдепо девушка.

Как пояснила собеседница, работы действительно были выполнены, только вот по документам пожилая женщина сама добровольно согласилась на замену фильтра. Также девушка пояснила, что агрегат, который её бабушке навязали обманным путём, обошёлся ей в два раза дороже. В магазине такой фильтр приобрести можно за 3 500 рублей.

«Потом я посмотрела, фильтр капает, позвонила по контактному телефону, ответил мужчина. Он сказал, что на следующий день приедет, всё исправит, попросил перекрыть на время кран. Назначила время на 17:00 (чтобы присутствовать и побеседовать). Они пришли днём, пока я была на работе, бабушка снова пустила, всё починили и ушли», — делится девушка.

Другой кузбасской пенсионерке угрожали штрафом, если она не согласится на добровольную установку фильтра якобы по «губернаторской» программе. Однако, как рассказали Сибдепо в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области, в правоохранительные органы никто не обращался.

«Если участник сделки подозревает второго участника в недобросовестности, то каждый человек имеет право отказаться от этой сделки. Внимательно нужно изучать документы, которые предстоит подписать. На любой стадии подобных договорных отношений человек может обратиться в полицию», — пояснили Сибдепо в ведомстве.

Полиция Кузбасса рекомендует ни в коем случае не пускать в квартиру посторонних. Если всё-таки посторонний человек проник в дом, необходимо попросить у него документы. Узнать, из какой он организации – позвонить и выяснить, действительно ли он там работает. Кроме того, если вам говорят о каких-то обязательных процедурах замены какого-либо оборудования, необходимо позвонить в управляющую компанию и выяснить достоверную информацию.