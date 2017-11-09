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Кузбасские депутаты поддержали законопроект о запрете порошкового алкоголя

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Автор текста Екатерина Фоменко, Сибдепо

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Фото © vladtime.ru

Госдума в первом чтении рассмотрит проект запрета «самозамеса».

8 ноября в первом чтении Госдума рассмотрит законопроект о запрете производства и оборота порошковой спиртосодержащей продукции в России. Федеральную инициативу поддержали законодатели из разных регионов России, в том числе и из Кузбасса.

Российское правительство и депутаты хотят пресечь появление товара в магазинах из-за его вреда здоровью. Поэтому кабинет министров разработал проект по запрету производства и продажи порошкового алкоголя, пишет «Парламентская газета». Штраф за нарушение для физических лиц составит от 5 до 20 тысяч рублей, для юридических – от 200 до 500 тысяч рублей.

«Сухие алкогольные смеси легко доступны через интернет, а в российском законодательстве никак не обозначены. Реализация законопроекта направлена на пресечение производства, ввоза и реализации на территории Российской Федерации некачественной и опасной пищевой продукции, защиту потребителей», – говорит глава комитета Совета народных депутатов Кемеровской области по вопросам госустройства Александр Смолин.

Порошковая спиртосодержащая продукция, или самозамес, – напиток, который при добавлении воды в порошок при определённых пропорциях превращается в алкогольный напиток. Впервые его начали производить в США, и уже запретили в 29 штатах. Аналогичный запрет действует в странах Европейского союза.

«Это обычный порошковый наркотик. Есть термин «алкогольный напиток», он имеет цвет, аромат, вкус, жидкостную основу и определённую психоэмоциональную окраску, которую даёт при употреблении», – цитирует издание руководителя Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадима Дробиза.

Законотворцы, поддержавшие проекты, видят опасность и в том, что порошковый алкоголь легко пронести в детские, образовательные, спортивные и медицинские организации. А при не соблюдении пропорций может получиться гораздо более крепкий напиток, который нанесёт больше вреда организму.

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Госдума в первом чтении рассмотрит проект запрета «самозамеса».

 

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