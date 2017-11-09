Хоккеист из Венгрии разыскивает своих детей-близнецов и их маму в Кемерове

Хоккеист из Венгрии по имени Балаж разыскивает в Кемерове своих детей-близнецов и их маму, с которой познакомился 10 лет назад. С 27 января по 4 февраля 2007 года в областной столице проходил чемпионат мира по хоккею с мячом, именно тогда и произошло судьбоносное знакомство.

После трёх недель пребывания в Кемерове Балаж вернулся на родину, а спустя месяц попал в страшную аварию. Он впал в кому, а когда очнулся, мало что помнил из прошлой жизни. Венгру диагностировали амнезию. Когда он находился в середине реабилитации, ему пришло электронное письмо с фотографией детей-близнецов.

Девушка, с которой Балаж провёл время в Кемерове, сказала, что это его сыновья. Однако тогда венгр ничего не стал предпринимать. Сейчас же мужчина жаждет найти детей и их маму, чтобы обрести семью. Для этого он обратился в местную передачу «Ищу свою семью» и нашу редакцию.

«Сейчас я больше всего жалею о том, что на столько лет затянул с ответом. Долго не отвечал, а потом почту ликвидировали. Даже снимка сыновей не сохранилось», — рассказал «Газете Кемерова» Балаж.

Из-за амнезии венгр не помнит имени девушки, говорит, начинается на букву «М», возможно, Марина. Её рост примерно 160 сантиметров. Папа девушки работал шахтёром. Возле их дома находился памятник-танк, а также большое круглое здание, предположительно Кемеровский государственный цирк. Близнецы, имён которых Балаж тоже не знает, могут быть как однояйцевыми (похожими друг на друга), так и разнояйцевыми.

Если вы узнали в этой девушке свою знакомую или можете помочь её найти, обращайтесь в редакцию «Газеты Кемерова» по телефону: 8 (3842) 45-22-95 или пишите на почту: gazeta@a42.ru. Также можно написать редактору передачи «Ищу свою семью» Кире Кэки на адрес: Kirakemerovo@gmail.com.

Подробнее историю венгра вы узнаете из материала в женском журнале «Птица».