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Кемеровчане смогут посмотреть спектакль с Джудом Лоу в главной роли

Опубликовано , 64 просмотра
Автор текста Анастасия Прокудина, Сибдепо

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Видео © youtube.com

Постановку «Одержимость» покажут в рамках проекта TheatreHD.

14 ноября в Кемерове пройдёт показ спектакля «Одержимость» с известным английским актёром Джудом Лоу в главной роли. Спектакль покажут в кинотеатре «Планета Кино» (ТРЦ «Променад-3») в рамках проекта TheatreHD.

«TheatreHD – федеральный проект, мы работаем сейчас в более чем 60 городах России, и список постоянно пополняется, — рассказала Сибдепо менеджер проекта TheatreHD Майя Фарафонова. — Первопроходцем показов на Кузбассе был Новокузнецк, сейчас там, к сожалению, показов нет — мы находимся в поиске новой площадки. Мы рады, что с ноября проект присутствует в Кемерове, и уверены, что театралы города по достоинству оценят открывшиеся перед ними возможности».

«Одержимость» — это совместная постановка лондонского театра «Барбикан» и нидерландского Toneelgroep Amsterdam. Она основана на романе Джеймса Кейна «Почтальон всегда звонит дважды».

По сюжету, Джино, невероятно привлекательный бродяга и кочевник, знакомится у придорожного кафе с парой супругов, Джузеппе и Джованной. Между Джино и Джованной возникает бурный роман и они решают избавиться от третьего лишнего – мужа женщины. Но преступление ещё больше отдаляет любовников друг от друга.

Стоит отметить, что спектакль будет идти на языке оригинала – английском, с русскими субтитрами. Спектакль имеет возрастное ограничение 18+ и продлится около двух часов без антракта. Стоимость билетов на постановку составляет 450 рублей.

Напомним, проект TheatreHD – это трансляции на экранах кинотеатров постановок Королевского Национального театра (Лондон), Шекспировского театра «Глобус» (Лондон), Королевской Шекспировской компании (Стратфорд-на-Эйвоне), Метрополитен Опера (Нью-Йорк), Большого театра (Москва) и других театров мира, а также спектаклей-номинантов на ведущую российскую театральную премию «Золотая Маска».

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Постановку «Одержимость» покажут в рамках проекта TheatreHD.

 

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