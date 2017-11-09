Более 13 000 кузбассовцев обратились в больницы с признаками ОРВИ

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За неделю на ОРВИ пожаловались 13 376 жителей Кузбасса. В то же время это на 7,2% меньше, чем на предыдущей неделе.
По данным Роспотребнадзора, больше всего больных ОРВИ среди детей — их оказалось 77,8% из числа обратившихся. Также за неделю с симптомами данной вирусной инфекции госпитализировали 336 человек, включая 314 детей.
В рамках лабораторного мониторинга в Кузбассе на прошлой неделе обследовали 104 больных ОРВИ, у 20 из них диагноз подтвердился. По данным ведомства, заболеваемость респираторными инфекциями на территории сейчас находится в сезонном уровне и оценивается как неэпидемическая.
«Уважаемые жители Кемеровской области, напоминаем, что именно вакцинация является самым надёжным методом профилактики гриппа. По данным Министерства здравоохранения Российской Федерации, увеличение за пять последних лет в два раза охвата населения противогриппозными прививками позволило в 3,5 раза снизить заболеваемость гриппом, в 20 раз снизить смертность от гриппа и близких вирусных инфекций», — сообщили в ведомстве.
За неделю на ОРВИ пожаловались 13 376 жителей Кузбасса. В то же время это на 7,2% меньше, чем на предыдущей неделе.