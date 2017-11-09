Более 13 000 кузбассовцев обратились в больницы с признаками ОРВИ

За неделю на ОРВИ пожаловались 13 376 жителей Кузбасса. В то же время это на 7,2% меньше, чем на предыдущей неделе.

По данным Роспотребнадзора, больше всего больных ОРВИ среди детей — их оказалось 77,8% из числа обратившихся. Также за неделю с симптомами данной вирусной инфекции госпитализировали 336 человек, включая 314 детей.

В рамках лабораторного мониторинга в Кузбассе на прошлой неделе обследовали 104 больных ОРВИ, у 20 из них диагноз подтвердился. По данным ведомства, заболеваемость респираторными инфекциями на территории сейчас находится в сезонном уровне и оценивается как неэпидемическая.