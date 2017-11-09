Газеты и интернет
Радио
1°C, слабый проливной дождь
Войти на сайт

Более 13 000 кузбассовцев обратились в больницы с признаками ОРВИ

Опубликовано , 49 просмотров
Автор текста Виктория Котова, Газета Кемерова

Последние новости:

Фото © gazeta.a42.ru

За неделю на ОРВИ пожаловались 13 376 жителей Кузбасса. В то же время это на 7,2% меньше, чем на предыдущей неделе.

По данным Роспотребнадзора, больше всего больных ОРВИ среди детей — их оказалось 77,8% из числа обратившихся. Также за неделю с симптомами данной вирусной инфекции госпитализировали 336 человек, включая 314 детей.

В рамках лабораторного мониторинга в Кузбассе на прошлой неделе обследовали 104 больных ОРВИ, у 20 из них диагноз подтвердился. По данным ведомства, заболеваемость респираторными инфекциями на территории сейчас находится в сезонном уровне и оценивается как неэпидемическая.

«Уважаемые жители Кемеровской области, напоминаем, что именно вакцинация является самым надёжным методом профилактики гриппа. По данным Министерства здравоохранения Российской Федерации, увеличение за пять последних лет в два раза охвата населения противогриппозными прививками позволило в 3,5 раза снизить заболеваемость гриппом, в 20 раз снизить смертность от гриппа и близких вирусных инфекций», — сообщили в ведомстве.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttps://mediakuzbass.ru/news/93338.html

http://gazeta.a42.ru/uploads/e35/e3561140-c51d-11e7-a57e-5723641579d8.jpg

За неделю на ОРВИ пожаловались 13 376 жителей Кузбасса. В то же время это на 7,2% меньше, чем на предыдущей неделе.

 

Яндекс.Новости

Газета Кемерова
Газета Кемерова

В Кузбассе школьники освободили «заложников»

rostovdrive.ru
rostovdrive.ru

Кузбассовец, находясь в гостях у друзей, изнасиловал и ограбил женщину

Интерфакс
Интерфакс

Усиление ветра, метели и гололед ожидаются в Кузбассе

runews24.ru
runews24.ru

В Кузбассе мужчина убил знакомую за отказ с ним выпить

Газета Кемерова
Газета Кемерова

Жители Кемеровского района остались без света

VSЁ42
VSЁ42

В Кузбассе пьяный бомж искал ночлег, а в итоге предстал перед судом

Общество

Возрастная
категория сайта

По вопросам размещения рекламы на сайте «МедиаКузбасс» обращайтесь по тел. (3842) 35-00-85 или пишите на sales@mediakuzbass.ru

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Создание и продвижение сайта
© 2012—2017
Рейтинг@Mail.ru

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

powered by Mistape
Отправить