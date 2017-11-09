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Кузбассовцы обсуждают наряд кемеровчанки в стиле бульвара Строителей

Опубликовано , 61 просмотр
Автор текста Яков Крымский, КП в Кузбассе

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Фото © Соцсети

Фотография женщины появилась в социальной сети

В четверг, 9 ноября, в социально сети «Вконтакте» появилась фотография кемеровчанки, наряд которой вызвал у пользователей сети бурное обсуждение. За несколько часов снимок разлетелся по популярным пабликам в интернете.

В Кемерове местные жители заметили на обновленном бульваре Строителей женщину. Наряд ее оказался похожим на тротуарную плитку, по которой гуляла кемеровчанка. Заметив сходство цвета одежды и пешеходной дорожки, горожане сфотографировали женщину и выложило снимок в социальной сети.

«Модный бульвар, модные жители Кемерова», – написала жительница столицы Кузбасса Светлана.

Тем временем, фотография кемеровчанки разлетелась в социальной сети по популярным пабликам, на которые подписаны сотни тысяч пользователей Сети со всей страны.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttps://mediakuzbass.ru/news/93341.html

Соцсети

Фотография женщины появилась в социальной сети

 

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