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В истории с разыскивающим детей в Кемерове венгром появились новые подробности

Опубликовано , 69 просмотров
Автор текста Ксения Сушина , Газета Кемерова

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Фото © Всеволод Овчаренко

В редакцию A42.RU обратился читатель Всеволод Овчаренко, сообщивший, что ему тоже кое-что известно о визите венгерской команды в Кузбасс в 2007 году.

Напомним, хоккеист из Венгрии по имени Балаж ищет в Кемерове женщину, которая, возможно, стала матерью близнецов — спортсмен настаивает на своём отцовстве и пытается найти героиню скоротечного романа десятилетней давности.

«Я был на этом чемпионате и у меня сохранилось фото венгерской команды. На фото Балаж и рядом с ним девушка. Возможно та, которую он ищет. Буду рад, если чем-то помог ему в поиске», — рассказал корреспонденту «Газеты Кемерова» Всеволод Овчаренко.

Мужчина предоставил фотографию с чемпионата.

Отметим, что читатель, приславший в редакцию фотографию, получит 500 рублей. Если вы тоже стали свидетелем какого-либо интересного события или происшествия, отправляйте фото/видео и информацию нашему боту в Telegram, либо свяжитесь с журналистами «Газеты Кемерова» по телефону +7 923 605 4442 (через сервисы Viber, WhatsApp, Telegram). Также форма для отправки фото есть на нашем сайте.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttps://mediakuzbass.ru/news/93347.html

Всеволод Овчаренко

В редакцию A42.RU обратился читатель Всеволод Овчаренко, сообщивший, что ему тоже кое-что известно о визите венгерской команды в Кузбасс в 2007 году.

 

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