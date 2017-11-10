В истории с разыскивающим детей в Кемерове венгром появились новые подробности

В редакцию A42.RU обратился читатель Всеволод Овчаренко, сообщивший, что ему тоже кое-что известно о визите венгерской команды в Кузбасс в 2007 году.

Напомним, хоккеист из Венгрии по имени Балаж ищет в Кемерове женщину, которая, возможно, стала матерью близнецов — спортсмен настаивает на своём отцовстве и пытается найти героиню скоротечного романа десятилетней давности.

«Я был на этом чемпионате и у меня сохранилось фото венгерской команды. На фото Балаж и рядом с ним девушка. Возможно та, которую он ищет. Буду рад, если чем-то помог ему в поиске», — рассказал корреспонденту «Газеты Кемерова» Всеволод Овчаренко.

Мужчина предоставил фотографию с чемпионата.

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