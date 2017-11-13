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Юрий Мовшин дал показания в суде по делу о ДТП с четырьмя погибшими

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Автор текста Владимир Огурцов, Сибдепо

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Фото © i.sibdepo.ru

Бывший глава ГИБДД Кузбасса снова заявил, что не признаёт свою вину.

В Абаканском городском суде прошло ещё одно заседание по делу о ДТП с участием экс-главы ГИБДД Кузбасса Юрия Мовшина. Напомним, в результате резонансной аварии погибли четыре человека.

Как рассказал Сибдепо представитель стороны потерпевших Рустам Сакерин, в ходе заседания суд допросил самого Юрия Мовшина. Он свою вину, а также гражданские иски не признал.

«На вопрос, звонил ли после ДТП Юрий Мовшин в скорую медицинскую помощь, он пояснил, что звонил водителю, чтобы тот вызвал медиков», – добавил Денис Лосев, муж погибшей в этой аварии Натальи Лосевой.

Заслушав стороны, судья Елена Щербакова окончила судебное следствие. Во второй половине декабря пройдут прения.

Смертельная авария с участием бывшего главы кузбасской Госавтоинспекции произошла 23 апреля 2016 года в Кемеровском районе. В конце июля 2017 года Верховный Суд РФ принял решение, что дело рассмотрят в Абакане.

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Бывший глава ГИБДД Кузбасса снова заявил, что не признаёт свою вину.

 

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