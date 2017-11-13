Аман Тулеев наградил шеф-редактора A42.RU медалью «За веру и добро»

Шеф-редактор Регионального сайта Кузбасса A42.RU удостоена областной награды за победу в VIII всероссийском конкурсе «В фокусе — детство». Медаль «За веру и добро» Дарье Кёльн вручил губернатор Аман Тулеев.

Конкурс журналистских работ организовал фонд поддержки детей, находящихся в трудной ситуации. Его итоги подвели в Москве, где интернет-публикацию «Учитель из колонии: «Верить нужно в каждого ребёнка» признали лучшей в номинации «Работа над ошибками». Дарья взяла интервью у Петра Сомова, который уже более 40 лет преподаёт математику и физику в мариинской колонии, а также является руководителем кружка по шахматам и шашкам. Педагог рассказал о современных трудных подростках и о том, что ребёнка необходимо уважать и верить в него.

Отметим, что Дарья не раз побеждала и становилась призёром конкурсов журналистского мастерства областного и федерального уровня. Например, в августе она стала лауреатом журналистского конкурса «Чёрное золото России-2017», который прошёл в Кемерове к 70-летию Дня шахтёра. В сентябре статью Дарьи «Ипотека с господдержкой: осторожно, двери закрываются» признали лучшей работой в номинации «Финансовый воПРОс» межрегионального конкурса «Сибирь.ПРО». А в октябре она победила во всероссийском смотре-конкурсе на лучшую журналистскую работу о деятельности уголовно-исполнительной системы «На страже порядка» в номинации «Лучшее освещение УИС».