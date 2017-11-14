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Мэр Кемерова: На улице Сибиряков-гвардейцев не запустят маршрутки

Опубликовано , 54 просмотра
Автор текста Кристина Фёдорова , Газета Кемерова

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Фото © gazeta.a42.ru

В «Банке идей» кемеровчанин предложил запустить автобусные маршруты по улице Сибиряков-Гвардейцев. По его словам, «трамвай ходит безобразно».

Однако мэр Кемерова Илья Середюк пояснил, что сделать это невозможно из-за объективных условий. В частности, по требованиям СНиП, ширина крайней правой полосы для движения должна быть не меньше четырёх метров. В данный момент этот показатель меньше. Также при запуске автобусов и маршруток должны быть оборудованы остановочные павильоны с площадкой, заездным карманом, пешеходным переходом.

«При организации автобусного маршрута по улице Сибиряков-Гвардейцев в настоящее время не будут обеспечены требования по обеспечению безопасности дорожного движения и вышеуказанных нормативных документов. Необходимо отметить, что режим работы и количество транспортных средств, работающих по маршрутам пассажирского транспорта, определяются с учетом потребности в перевозках пассажиров для каждого конкретного маршрута с учетом норм действующего законодательства», — сообщил автору идеи глава Кемерова.

Так, сейчас по трамвайному маршруту № 1 работает 12 вагонов, в субботу — девять, в воскресенье — восемь. Процент выполнения рейсов в прошедшем сентябре составил 99%.

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В «Банке идей» кемеровчанин предложил запустить автобусные маршруты по улице Сибиряков-Гвардейцев. По его словам, «трамвай ходит безобразно».

 

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