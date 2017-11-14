В городах Кузбасса начали устанавливать новогодние ёлки

Монтаж главного атрибута Нового года во всех городах региона завершат к 20 ноября.

В Кемеровской области в муниципалитетах начали устанавливать на городских площадях новогодние ёлки. Позднее рядом с главным атрибутом Нового года появятся фигуры Деда Мороза и Снегурочки.

В областном центре искусственную ёлку соберут из 2 000 деталей, в которые вплетены 48 светодиодов синего, красного и белого цветов. Вершину ёлки украсит конструкция «Роза ветров», которая состоит из 50 светодиодных звёзд. Высота каркаса составляет 20,5 метров.

В южной столице Кузбасса на главную площадь города также привезли каркас новогодней ёлки. Специалисты уже приступили к монтажным работам. Предварительно известно, что открытие главного новогоднего атрибута состоится 23 ноября.

В Тайге специалисты установят 12-метровую ёлку. Её украсит новая светодиодная гирлянда «Вспышка», включающая в себя освещение «белт-лайт» и лампы со стробоскопическим эффектом. Убранство новогоднего символа дополнят игрушки, изготовленные тайгинскими школьниками.

В Таштаголе впервые вместо привычной натуральной пихты установят искусственную ёлку. Её высота составит 12 метров, а диаметр – четыре метра. Рядом с ёлкой раместят фигуры Деда Мороза и Снегурочки из стеклопластика. Также в Таштагольском районе уже стартовал конкурс на лучший снежный городок.

В Мариинске в преддверии 2018 года впервые за несколько лет главную новогоднюю ёлку установят в городском парке имени А. Суоврова. Именно там, по решению администрации Мариинского городского поселения, будет сделан снежный городок, который разобьют на две части: спортивная зона (в неё входит каток) и парк снежно-ледяных скульптур.

Во всех городах Кузбасса на главных городских площадях появятся не только фигуры Деда Мороза и Снегурочки, но и пса – символа предстоящего города. В пресс-службе областной администрации отметили, что все муниципалитеты оформят городские площади к празднованию Нового года до 20 ноября.