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Сотрудники МЧС России сдали донорскую кровь в рамках акции «Кровь во имя жизни»

Опубликовано , 55 просмотров
Автор текста Александра Орешина

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Фото © 42.mchs.gov.ru

Сегодня в городе Кемерово в Главном управлении МЧС России по Кемеровской области стартовала областная акция по безвозмездному донорству «Кровь во имя жизни».

Как отмечают организаторы акции — областная станция переливания крови и Кемеровское региональное отделение Российского Красного Креста — акция проводится в Кузбассе ежегодно с 2003 года. Каждый год в ней принимают участие более трёх с половиной тысяч человек, среди них и сотрудники МЧС России.

Открывать акцию в Главном управлении МЧС России по Кемеровской области уже стало доброй традицией. Ежегодно добровольными донорами выступают офицеры и работники Главного управления и его подчиненных подразделений по области, — сообщает пресс-служба МЧС России по Кемеровской области.

«Я считаю, что это долг каждого сотрудника МЧС России — помогать людям. Когда происходит чрезвычайная ситуация мы выезжаем на ликвидацию ее последствий, выезжаем на тушение пожаров, работаем на ДТП. А можем еще и так помочь людям — сдать кровь. Если здоровье помогает, то это необходимо, это мой гражданский долг», — рассказал Артём Шивкун, начальник караула Пожарной-спасательной части №3 г.Кемерово, который вместе со своими со своими сослуживцами сегодня в числе первых пришел на пункт сдачи крови.

Сегодня,более 50 пожарных и спасателей приняли участие в акции по безвозмездному донорству «Кровь во имя жизни».Как отмечают организаторы, ежегодно число доноров возрастает.

Далее донорскую эстафету примут Администрация Кемеровской области, высшие и средне-специальные учебные заведения.

Акция продлится до конца декабря и охватит все города и районы области, где функционируют центры крови и отделения Красного Креста.

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Сегодня в городе Кемерово в Главном управлении МЧС России по Кемеровской области стартовала областная акция по безвозмездному донорству «Кровь во имя жизни».

 

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