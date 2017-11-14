В 2018 году на десяти кемеровских перекрестках установят камеры

В Кемерове в 2018 году планируется обустроить десять рубежей скоростного контроля по приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги».

По федеральному проекту дорожные камеры будут установлены на пересечениях:

пр. Химиков и ул. Терешковой;

ул. Сибиряков-Гвардейцев и бр. Пионерский;

пр. Ленинградского и пр. Химиков;

пр. Кузнецкого и ул. Красноармейской;

пр. Советского и ул. Кирова;

ул. Терешковой и ул. Сибиряков-Гвардейцев;

ул. Сибиряков- Гвардейцев и ул. Краснофлотской.

Также скорость автомобилей будут контролировать устройства на участках улицы Пригородной, Лотовом шоссе и проспекте Химиков, между улицами Тухачевского и Терешковой.

В этом году по приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги» в Кемерове удалось отремонтировать не только более 70 км дорог, но и комплексно развить дорожную инфраструктуру. Так, были установлены пять светофорных объектов, почти 3 км пешеходных ограждений, свыше 1500 дорожных знаков, восемь рубежей скоростного контроля, пять остановочных павильонов с защитным ограждением. После завершения работ по проекту жалобы кемеровчан на состояние дорог снизились более чем на 40 %.

Кроме того, удалось снизить количество мест концентрации ДТП с 28 до 18. По сравнению с предыдущими годами смертность на городских дорогах снизилась на 30 %.