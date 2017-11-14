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В 2018 году на десяти кемеровских перекрестках установят камеры

Опубликовано , 54 просмотра
Автор текста Александра Орешина

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Фото © oreninform.ru

В Кемерове в 2018 году планируется обустроить десять рубежей скоростного контроля по приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги».

По федеральному проекту дорожные камеры будут установлены на пересечениях:

  • пр. Химиков и ул. Терешковой;
  • ул. Сибиряков-Гвардейцев и бр. Пионерский;
  • пр. Ленинградского и пр. Химиков;
  • пр. Кузнецкого и ул. Красноармейской;
  • пр. Советского и ул. Кирова;
  • ул. Терешковой и ул. Сибиряков-Гвардейцев;
  • ул. Сибиряков- Гвардейцев и ул. Краснофлотской.

Также скорость автомобилей будут контролировать устройства на участках улицы Пригородной, Лотовом шоссе и проспекте Химиков, между улицами Тухачевского и Терешковой.

В этом году по приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги» в Кемерове удалось отремонтировать не только более 70 км дорог, но и комплексно развить дорожную инфраструктуру. Так, были установлены пять светофорных объектов, почти 3 км пешеходных ограждений, свыше 1500 дорожных знаков, восемь рубежей скоростного контроля, пять остановочных павильонов с защитным ограждением. После завершения работ по проекту жалобы кемеровчан на состояние дорог снизились более чем на 40 %.

Кроме того, удалось снизить количество мест концентрации ДТП с 28 до 18. По сравнению с предыдущими годами смертность на городских дорогах снизилась на 30 %.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttps://mediakuzbass.ru/news/93448.html

http://oreninform.ru/upload/iblock/2db/%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B.jpg

В Кемерове в 2018 году планируется обустроить десять рубежей скоростного контроля по приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги».

 

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