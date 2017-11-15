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В Междуреченске мать случайно отравила дочерей-близнецов назальными каплями

Опубликовано , 71 просмотр
Автор текста Елена Семёнова, Сибдепо

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Видео © youtube.com

Девочек доставили в детскую больницу с признаками лёгкого отравления.

13 ноября в Междуреченске в детскую больницу с лёгким отравлением доставили трёхлетних девочек-близняшек. Мама девочек лечила им насморк назальными каплями «Нафтизин» взрослой дозировки без назначения врача. В результате такого лечения у юных горожанок появились признаки отравления, после чего детей доставили в детскую больницу.

«В больнице медики осмотрели пациенток. У них было отмечено лёгкое отравление. В медицинском учреждении девочки находились под наблюдением врачей около часа. После того, как выяснилось, что их жизни и здоровью ничего не угрожает, женщину с детьми отпустили домой», — рассказал Сибдепо осведомлённый источник.

Как рассказала Сибдепо заведующий детским отделением реанимации кемеровской больницы Татьяна Луконина, такие случаи в Кузбассе происходят несколько раз в год. Иногда после отравления дети попадают в отделение реанимации, но летальных исходов в нашем регионе не было.

«Такое случается по халатности родителей. Или лекарство находится в зоне доступа детей, или препарат дают малышам не по инструкции. «Нафтизин» крайне опасен для малышей в возрасте до одного года. Но в другом возрасте и строго по назначению врача с соблюдением инструкции, давать детям препарат можно», — рассказала Татьяна Луконина.

Режим дозирования препарата и кратность его приёма зависит от возраста пациента. Если родители нарушили инструкцию по применению лекарства и заметили у ребёнка учащённое сердцебиение, сужение зрачков, тошноту и вялое состояние – они должны вызвать скорую. Перечисленные признаки свидетельствуют об отравлении медицинским препаратом. Если вовремя не обратиться к медикам за помощью, могут наступить тяжкие последствия, в том числе летальный исход.

Если ребёнку в подобных ситуациях причинён вред здоровью, к разбирательству в обстоятельствах произошедшего подключаются сотрудники правоохранительных органов. И тогда родителям уже грозит уголовная ответственность.

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Девочек доставили в детскую больницу с признаками лёгкого отравления.

 

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