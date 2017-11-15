На площади Советов в Кемерове смонтировали хоккейную коробку

Последние новости:
Кузбасским чиновникам вручили золотые знаки отличия ГТО
В Кемерове нашли опасные и некачественные «незамерзайки»
Кемеровчанка купила в комиссионке микроволновку с тараканами
Кемеровчанин получил срок за попытку откупиться от транспортной полиции
В Междуреченске мать случайно отравила дочерей-близнецов назальными каплями
Лед зальют, когда температура воздуха будет стабильно низкой
По информации пресс-службы городской администрации, коробку устанавливают специалисты стадиона «Химик». Размер профессиональной хоккейной коробки составляет 20×40 м. В этом году её устанавливают уже в седьмой раз. Позже на площади организуют прокат коньков, клюшек и ледянок.
Всего зимой в областной столице будут работать 67 зимних спортивных площадок, из них 10 хоккейных коробок, 18 ледовых площадок. Пункты проката спортинвентаря будут организованы на 24 площадках. В парке им. В. Волошиной появится лыжня протяженностью 1,5 км и каток.
Лед зальют, когда температура воздуха будет стабильно низкой