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На площади Советов в Кемерове смонтировали хоккейную коробку

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АиФ-Кузбасс

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Фото © images.aif.ru

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По информации пресс-службы городской администрации, коробку устанавливают специалисты стадиона «Химик». Размер профессиональной хоккейной коробки составляет 20×40 м. В этом году её устанавливают уже в седьмой раз. Позже на площади организуют прокат коньков, клюшек и ледянок.

Всего зимой в областной столице будут работать 67 зимних спортивных площадок, из них 10 хоккейных коробок, 18 ледовых площадок. Пункты проката спортинвентаря будут организованы на 24 площадках. В парке им. В. Волошиной появится лыжня протяженностью 1,5 км и каток.

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