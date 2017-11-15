Кузбасским чиновникам вручили золотые знаки отличия ГТО

27 госслужащих успешно выполнили спортивные нормативы.

В администрации Кемеровской области чиновникам вручили «золотые» знаки отличия «Готов к труду и обороне». Успешно спортивные нормативы всероссийского физкультурно-спортивного комплекса выполнили 27 госслужащих.

Их на встрече поздравили заместитель губернатора Елена Пахомова, управляющий делами областной администрации Александр Мартусов и начальник департамента молодежной политики и спорта Антон Пятовский.

Ранее губернатор Аман Тулеев лично вручил «золотые» знаки пяти кузбассовцам, которые показали высокие результаты на спартакиаде ГТО среди госслужащих Кузбасса.

Спортивное мероприятие проходило с февраля по май 2017 года, участие приняли 156 человек. Чиновники бегали, плавали, стреляли из пневматической винтовки, тягали гири и участвовали в других испытаниях.

По итогам 32 человека выполнили нормативы на «золотой» знак отличия, 27 — на «серебряный», 24 — на «бронзовый».