Кузбасским чиновникам вручили золотые знаки отличия ГТО

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27 госслужащих успешно выполнили спортивные нормативы.
В администрации Кемеровской области чиновникам вручили «золотые» знаки отличия «Готов к труду и обороне». Успешно спортивные нормативы всероссийского физкультурно-спортивного комплекса выполнили 27 госслужащих.
Их на встрече поздравили заместитель губернатора Елена Пахомова, управляющий делами областной администрации Александр Мартусов и начальник департамента молодежной политики и спорта Антон Пятовский.
Ранее губернатор Аман Тулеев лично вручил «золотые» знаки пяти кузбассовцам, которые показали высокие результаты на спартакиаде ГТО среди госслужащих Кузбасса.
Спортивное мероприятие проходило с февраля по май 2017 года, участие приняли 156 человек. Чиновники бегали, плавали, стреляли из пневматической винтовки, тягали гири и участвовали в других испытаниях.
По итогам 32 человека выполнили нормативы на «золотой» знак отличия, 27 — на «серебряный», 24 — на «бронзовый».
27 госслужащих успешно выполнили спортивные нормативы.