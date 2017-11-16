Аман Тулеев продолжит помогать Агафье Лыковой, несмотря на запрет главы Хакасии

В пресс-службе администрации Кемеровской области отметили, что губернатора и отшельницу Агафью Лыкову связывает давняя дружба.

В пресс-службе областной администрации заявили, что губернатор Кемеровсой области Аман Тулеев продолжит помогать отшельнице Агафье Лыковой, которая проживает на территории Хакасии. Напомним, глава Хакасии Виктор Зимин запретил кузбасским властям навещать женщину. По его мнению, из-за полётов к Агафье Лыковой Кемеровская область несёт большие финансовые потери.

«Амана Тулеева и Агафью Карповну связывает давняя дружба. Они познакомились 20 лет назад и не переставали общаться: несколько раз в год Лыкова передаёт весточку губернатору через главу Таштагольского района Владимира Макуту, который посещает её в ходе облетов шорской тайги», — цитируют РИА Новости заявление пресс-службы АКО.

В администрации отметили, что Лыковой оказывается системная помощь не только продуктами питания, ещё её периодически посещают волонтёры, которые помогают женщине по хозяйству.

«Если бы власти Хакасии оказывали системную помощь, реагировали на проблемы и редкие просьбы Агафьи Лыковой, то Кузбассу не было бы необходимости вмешиваться», — добавили в пресс-службе.

Агафья Лыкова – единственная представительница семьи староверов, которых геологи нашли в 1978 году в Западных Саянах. Лыковы жили в изоляции с 1937 года.

Отшельники старались уберечь свою семью в том числе от влияния веры. К моменту обнаружения геологами таёжных жителей было пятеро: глава семейства Карп Лыков, сыновья Саввин (45 лет), Димитрий (36 лет) и дочери Наталья (42 года), Агафья (34 года). В 1981 году умерли браться и сестра Агафьи, а через семь лет умер и отец. Сейчас Лыкова живёт в тайге одна.