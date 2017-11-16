В Новокузнецке на Театральной площади включили световые фонтаны

Вечером 15 ноября в Новокузнецке заработали световые фонтаны. Их включили на Театральной площади и у здания администрации города.

В мэрии рассказали, что также по графику первыми включат три линии разноцветной праздничной иллюминации на столбах освещения по улице Гончарова, проспектам Октябрьскому и Металлургов. Остальные объекты будут включать поэтапно. Ожидается, что ко второй декаде декабря заработает вся иллюминация к Новому году.

По словам председателя УДКХиБ Оксаны Ишимцевой, благодаря световым объектам горожане смогут ощутить предновогоднее настроение и настроиться на позитивный лад.