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В Новокузнецке на Театральной площади включили световые фонтаны

Опубликовано , 43 просмотра
Автор текста Виктория Котова, Газета Кемерова

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Фото © gazeta.a42.ru

Вечером 15 ноября в Новокузнецке заработали световые фонтаны. Их включили на Театральной площади и у здания администрации города.

В мэрии рассказали, что также по графику первыми включат три линии разноцветной праздничной иллюминации на столбах освещения по улице Гончарова, проспектам Октябрьскому и Металлургов. Остальные объекты будут включать поэтапно. Ожидается, что ко второй декаде декабря заработает вся иллюминация к Новому году.

По словам председателя УДКХиБ Оксаны Ишимцевой, благодаря световым объектам горожане смогут ощутить предновогоднее настроение и настроиться на позитивный лад.

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Вечером 15 ноября в Новокузнецке заработали световые фонтаны. Их включили на Театральной площади и у здания администрации города.

 

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