Мэр Кемерова поднялся в рейтинге глав столиц субъектов СФО

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Мэр столицы Кузбасса Илья Середюк занял пятую строчку в октябрьском рейтинге глав столиц субъектов Сибирского федерального округа.
В сравнении с предыдущим месяцем, принимаемым составителями рейтинга за один отчётный период, Середюк поднялся на одну строчку — с шестого места.
Медиаиндекс Ильи Середюка, вычисляемый из общего уровня благоприятствования информационной среды за месяц по сумме всех сообщений с упоминанием объекта, составляет 4 086.
«Соседями» кемеровского градоначальника стали глава администрации Барнаула Сергей Дугин (шестое место рейтинга) и глава Иркутска Дмитрий Бердников (четвёртое место).
Лидером рейтинга по-прежнему остаётся глава Новосибирска Анатолий Локоть.
Об этом сообщается на сайте информационно-аналитической системы «Медиалогия».
Мэр столицы Кузбасса Илья Середюк занял пятую строчку в октябрьском рейтинге глав столиц субъектов Сибирского федерального округа.