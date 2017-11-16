Газеты и интернет
Радио
-17°C, ясно
Войти на сайт

Мэр Кемерова поднялся в рейтинге глав столиц субъектов СФО

Опубликовано , 47 просмотров
Автор текста Ксения Сушина , Газета Кемерова

Последние новости:

Фото © vk.com

Мэр столицы Кузбасса Илья Середюк занял пятую строчку в октябрьском рейтинге глав столиц субъектов Сибирского федерального округа.

В сравнении с предыдущим месяцем, принимаемым составителями рейтинга за один отчётный период, Середюк поднялся на одну строчку — с шестого места.

Медиаиндекс Ильи Середюка, вычисляемый из общего уровня благоприятствования информационной среды за месяц по сумме всех сообщений с упоминанием объекта, составляет 4 086.

«Соседями» кемеровского градоначальника стали глава администрации Барнаула Сергей Дугин (шестое место рейтинга) и глава Иркутска Дмитрий Бердников (четвёртое место).

Лидером рейтинга по-прежнему остаётся глава Новосибирска Анатолий Локоть.

Об этом сообщается на сайте информационно-аналитической системы «Медиалогия».

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttps://mediakuzbass.ru/news/93503.html

vk.com/страница Ильи Середюка

Мэр столицы Кузбасса Илья Середюк занял пятую строчку в октябрьском рейтинге глав столиц субъектов Сибирского федерального округа.

 

Яндекс.Новости

АиФ в Кузбассе
АиФ в Кузбассе

Поезд врезался в грузовик, выехавший на запрещающий сигнал светофора

runews24.ru
runews24.ru

В Кузбассе мужчина зарезал бывшую девушку в день ее рождения

КП в Кузбассе
КП в Кузбассе

На выходных в Кузбассе потеплеет до 1 градуса тепла

КП в Кузбассе
КП в Кузбассе

Мэр Кемерова занял пятое место в рейтинге глав столиц субъектов СФО

КП в Кузбассе
КП в Кузбассе

В Кузбассе женщина убила возлюбленного за обвинение в измене

Газета Кемерова
Газета Кемерова

Евгений Гришковец вошёл в созданный Попечительский совет КемГУ

Политика

Возрастная
категория сайта

По вопросам размещения рекламы на сайте «МедиаКузбасс» обращайтесь по тел. (3842) 35-00-85 или пишите на sales@mediakuzbass.ru

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Создание и продвижение сайта
© 2012—2017
Рейтинг@Mail.ru

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

powered by Mistape
Отправить