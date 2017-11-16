Мэр Кемерова поднялся в рейтинге глав столиц субъектов СФО

Мэр столицы Кузбасса Илья Середюк занял пятую строчку в октябрьском рейтинге глав столиц субъектов Сибирского федерального округа.

В сравнении с предыдущим месяцем, принимаемым составителями рейтинга за один отчётный период, Середюк поднялся на одну строчку — с шестого места.

Медиаиндекс Ильи Середюка, вычисляемый из общего уровня благоприятствования информационной среды за месяц по сумме всех сообщений с упоминанием объекта, составляет 4 086.

«Соседями» кемеровского градоначальника стали глава администрации Барнаула Сергей Дугин (шестое место рейтинга) и глава Иркутска Дмитрий Бердников (четвёртое место).

Лидером рейтинга по-прежнему остаётся глава Новосибирска Анатолий Локоть.

Об этом сообщается на сайте информационно-аналитической системы «Медиалогия».