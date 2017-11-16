500 рабочих мест предложили работодатели на ярмарке вакансий в Прокопьевске

Организаторы – городской центр занятости населения и местная администрация. В ярмарке приняли участие представители 26 предприятий и организаций разных сфер деятельности.

Наибольшее количество свободных рабочих мест представили предприятия угольной промышленности. Это ООО «Шахта им. Дзержинского», ООО «ГОФ Прокопьевская», ООО «Талдинский угольный разрез», АО «Прокопьевский угольный разрез», «Разрезоуправление АО «СУЭК-Кузбасс», АО «Салек», ПАО «Южный Кузбасс», — сообщает пресс-служба обладминистрации.

Мероприятие посетили 310 граждан, в том числе 226 состоящих на учете в центре занятости населения. Все посетители побеседовали с представителями предприятий, прошли первоначальный этап отбора на вакантные рабочие места. Около 150 граждан получили приглашение на работу или повторное собеседование.

Тем, кто не смог найти подходящих вариантов для трудоустройства, специалисты предложили вакансии городского и областного банка рабочих мест.

Представители центра занятости населения провели индивидуальные беседы с работодателями по вопросу организации стажировок для молодежи и выпускников образовательных организаций, проинформировали граждан о создании базы стажировок. На ярмарке были представлены 40 вакансий для прохождения стажировок студентам и выпускникам образовательных учреждений.

С графиком проведения ярмарок вакансий и учебных рабочих мест в Кузбассе можно ознакомиться на сайте областного департамента труда и занятости населения: http://www.ufz-kemerovo.ru/home/informaciya/jarmarky.aspx.