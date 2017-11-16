Газеты и интернет
Радио
-17°C, ясно
Войти на сайт

500 рабочих мест предложили работодатели на ярмарке вакансий в Прокопьевске

Опубликовано , 38 просмотров
Автор текста Александра Орешина

Последние новости:

Фото © kemoblast.ru

Организаторы – городской центр занятости населения и местная администрация. В ярмарке приняли участие представители 26 предприятий и организаций разных сфер деятельности.

Наибольшее количество свободных рабочих мест представили предприятия угольной промышленности. Это ООО «Шахта им. Дзержинского», ООО «ГОФ Прокопьевская», ООО «Талдинский угольный разрез», АО «Прокопьевский угольный разрез», «Разрезоуправление АО «СУЭК-Кузбасс», АО «Салек», ПАО «Южный Кузбасс», — сообщает пресс-служба обладминистрации.

Мероприятие посетили 310 граждан, в том числе 226 состоящих на учете в центре занятости населения. Все посетители побеседовали с представителями предприятий, прошли первоначальный этап отбора на вакантные рабочие места. Около 150 граждан получили приглашение на работу или повторное собеседование.

Тем, кто не смог найти подходящих вариантов для трудоустройства, специалисты предложили вакансии городского и областного банка рабочих мест.

Представители центра занятости населения провели индивидуальные беседы с работодателями по вопросу организации стажировок для молодежи и выпускников образовательных организаций, проинформировали граждан о создании базы стажировок. На ярмарке были представлены 40 вакансий для прохождения стажировок студентам и выпускникам образовательных учреждений.

С графиком проведения ярмарок вакансий и учебных рабочих мест в Кузбассе можно ознакомиться на сайте областного департамента труда и занятости населения: http://www.ufz-kemerovo.ru/home/informaciya/jarmarky.aspx.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttps://mediakuzbass.ru/news/93513.html

http://kemoblast.ru/uploads/2017/11/yarmarka-vakansij-prok.jpg

Организаторы – городской центр занятости населения и местная администрация. В ярмарке приняли участие представители 26 предприятий и организаций разных сфер деятельности.

 

Яндекс.Новости

АиФ в Кузбассе
АиФ в Кузбассе

Поезд врезался в грузовик, выехавший на запрещающий сигнал светофора

runews24.ru
runews24.ru

В Кузбассе мужчина зарезал бывшую девушку в день ее рождения

КП в Кузбассе
КП в Кузбассе

На выходных в Кузбассе потеплеет до 1 градуса тепла

КП в Кузбассе
КП в Кузбассе

Мэр Кемерова занял пятое место в рейтинге глав столиц субъектов СФО

КП в Кузбассе
КП в Кузбассе

В Кузбассе женщина убила возлюбленного за обвинение в измене

Газета Кемерова
Газета Кемерова

Евгений Гришковец вошёл в созданный Попечительский совет КемГУ

Общество

Возрастная
категория сайта

По вопросам размещения рекламы на сайте «МедиаКузбасс» обращайтесь по тел. (3842) 35-00-85 или пишите на sales@mediakuzbass.ru

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Создание и продвижение сайта
© 2012—2017
Рейтинг@Mail.ru

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

powered by Mistape
Отправить