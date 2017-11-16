Кузбасские синоптики зафиксировали 30-градусный мороз

Синоптики предупреждали о резком похолодании

В пятницу, ночью 16 ноября, в Кемеровской области синоптики зафиксировали понижение температуры воздуха до 30-градусов мороза. Так что прогноз метеорологов о резком похолодании, котором они предупреждали кузбассовцев, оправдался.

Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды-Кемерово» в Кемеровском гидрометцентре, самая минимальная отметка по северу области ночью была в Юрге, минус 29. К девяти часам утра уже похолодало до 30 градусов. Кроме того, низкие температуры наблюдались на метеостанции Яи – минус 29, то же самое было в Тисуле.

«В Кемерове ночью мы зафиксировали минус 25. К девяти утра в областном центре похолодало до 26. После градусник начал показывать повышение температуры. Уже к 10 утра потеплело до 21 градуса», – рассказала пресс-секретарь Кемероского гидрометцентра Наталья Полуэктова.

На юге области было теплее. В Таштаголе ночью температура воздуха составила минус 18. Хотя днем там было всего 2 градуса мороза.