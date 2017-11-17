В ГИБДД назвали самые аварийные дороги в Кемеровской области

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По данным ведомства, недостатки в содержании дорог выявляются в каждом втором ДТП.
В ГИБДД Кузбасса прошло совещание по обеспечению безопасности движения на дорогах в зимний период. Там глава областной Госавтоинспекции Александр Реветнев рассказал, что за десять месяцев 2017 года на территории региона зарегистрировали более 2 тысяч 300 ДТП. В этих происшествиях более 230 человек погибли и 3 тысячи получили травмы различной степени тяжести.
Из общего количества зарегистрированных аварий 5 % приходится на участок федеральной трассы Р-255 «Сибирь», проходящей по Кузбассу, 23 % – на дороги регионального значения и 72 % – на дороги местного значения. При этом больше всего ДТП произошло на подходах к городам Юрга, Кемерово и Мариинск.
Как сообщает пресс-служба областной администрации, на совещании выделили три основные наиболее аварийные дороги в Кузбассе: «Ленинск-Кузнецкий – Прокопьевск – Новокузнецк», «Ленинск-Кузнецкий – Новокузнецк – Междуреченск» и «Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий – Кемерово – Юрга». Александр Реветнев отметил, что недостатки в содержании дорог выявляют в каждой второй аварии.
По данным ведомства, недостатки в содержании дорог выявляются в каждом втором ДТП.