В ГИБДД назвали самые аварийные дороги в Кемеровской области

По данным ведомства, недостатки в содержании дорог выявляются в каждом втором ДТП.

В ГИБДД Кузбасса прошло совещание по обеспечению безопасности движения на дорогах в зимний период. Там глава областной Госавтоинспекции Александр Реветнев рассказал, что за десять месяцев 2017 года на территории региона зарегистрировали более 2 тысяч 300 ДТП. В этих происшествиях более 230 человек погибли и 3 тысячи получили травмы различной степени тяжести.

Из общего количества зарегистрированных аварий 5 % приходится на участок федеральной трассы Р-255 «Сибирь», проходящей по Кузбассу, 23 % – на дороги регионального значения и 72 % – на дороги местного значения. При этом больше всего ДТП произошло на подходах к городам Юрга, Кемерово и Мариинск.

Как сообщает пресс-служба областной администрации, на совещании выделили три основные наиболее аварийные дороги в Кузбассе: «Ленинск-Кузнецкий – Прокопьевск – Новокузнецк», «Ленинск-Кузнецкий – Новокузнецк – Междуреченск» и «Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий – Кемерово – Юрга». Александр Реветнев отметил, что недостатки в содержании дорог выявляют в каждой второй аварии.