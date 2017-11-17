В созданный Попечительский совет КемГУ вошел Евгений Гришковец

Он появился 15 ноября

В Кемеровском госуниверситете 15 ноября ученый совет утвердил новый орган — Попечительский совет. В него вошел драматург Евгений Гришковец.

«Основная цель Попечительского совета — участие в разработке образовательных программ высшего образования и осуществление контроля за реализацией программы развития КемГУ как опорного вуза региона», — рассказали в пресс-службе КемГУ.

Членами совета стали бизнесмены, управленцы и известные общественные деятели. Туда также вошли Григорий Дрозд, телеведущий Вадим Такменев и предприниматель Василий Бочкарев.

Напомним, Евгений Гришковец родился в Кемерове в 1967 году. Родной город писателя фигурирует во многих его произведениях, и по его словам, даже когда он пишет о других городах, все равно он описывает кемеровские маршруты и пейзажи.