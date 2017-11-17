Специалисты не нашли нарушения в рекламе, похожей на дорожный знак

В Кемерове на Кузнецком проспекте обнаружили рекламу строительного центра, которая внешне схожа с дорожными указателями. По запросу редакции «Газеты Кемерова» была проведена проверка специалистами УФАС на предмет законности установки такого рекламного объекта.

В ГИБДД по Кемеровской области пояснили, что данный знак относится к дорожным 6.10.1 (указатель направлений). Согласно ГОСТу, информацию об объектах можно установить совместно с такими дорожными указателями, если её размещают на отдельном щите под знаком индивидуального проектирования, реклама связана конструктивно с ним, соответственна по ширине, а высота не больше 1/3 высоты дорожного знака. Также информация размещается на жёлтом фоне и при изготовлении должны быть использованы световозвращающие плёнки типа В. Допускается размещение информации о населённых пунктах, административных образованиях, элементах дорожной сети, придорожных объектах, в том числе производственных и торговых предприятиях, и так далее.

«Данная информация не может расцениваться как реклама, имеющая сходство с дорожным знаком, либо угрожающая безопасности дорожного движения. Таким образом, Кемеровское УФАС признаков нарушения законодательства о рекламе не усматривает», — сообщили «Газете Кемерова» в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что реклама не должна иметь сходство с дорожным знаком. За нарушение предусмотрены штрафы до 200 000 рублей. В 2016 году за нарушение закона «О рекламе» к ответственности привлекли одну компанию. Речь идёт о рекламе бургеров на одной из опор со знаком «Остановка запрещена», установленном на трассе Кузедеево — Мундыбаш — Таштагол.