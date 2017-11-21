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Пункты взаимопомощи, обмена и проката продолжают выездную работу

Опубликовано , 76 просмотров
Автор текста Александра Орешина

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Фото © kemoblast.ru

Как сообщили в областном департаменте социальной защиты населения, сотрудники соцзащиты Промышленновского района организовали выезд в Пушкинское сельское поселение. Помощь получили десять семей из д. Каменка и с. Краснинское, в том числе многодетные семьи, пожилые граждане. Им выдано 148 вещей.

Также мобильная бригада побывала и в пос. Малышев Лог Калтанского городского округа. Одежду, обувь, предметы первой необходимости бесплатно получили десять нуждающихся семей. Всего выдано 268 единиц, — сообщает пресс-служба обладминистрации

По данным департамента активное развитие пункты взаимопомощи, обмена и проката получили в феврале 2016 года по инициативе губернатора Амана Тулеева. За это время 43 тыс. 295 семей кузбассовцев, попавших в трудную жизненную ситуацию, получили помощь вещами и предметами первой необходимости. В том числе: 1091 человек пользуются услугой проката, 1646 кузбассовцев обменяли свои вещи на имеющиеся в пункте, 40 тыс. 558 – получили помощь предметами первой необходимости.

Мобильные бригады выезжали в отдаленные населенные 2253 раза.

Предметы первой необходимости принесли и передали тем, кому они нужнее, 29 тыс. 143 кузбассовцев. Всего кузбассовцы приняли в дар 354 тыс. 975 вещей, передали 406 тыс. 696 предметов.

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http://kemoblast.ru/uploads/2017/11/punkty-prokata-2011-Mini.jpg

Как сообщили в областном департаменте социальной защиты населения, сотрудники соцзащиты Промышленновского района организовали выезд в Пушкинское сельское поселение.

 

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