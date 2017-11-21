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Губернаторские ярмарки, посвященные Дню матери пройдут в семи городах Кузбасса

Опубликовано , 71 просмотр
Автор текста Александра Орешина

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Фото © kemoblast.ru

Губернаторские ярмарки, посвященные Дню матери, пройдут 24 ноября в семи городах Кузбасса. Предпраздничные губернаторские ярмарки состоятся в Кемерове, Новокузнецке, Белове, Прокопьевске, Киселевске, Анжеро-Судженске, Междуреченске.

Кузбассовцы смогут приобрести свежие продукты к праздничному столу и подарки по ценам ниже рыночных на 10 %. Свои товары представят сельскохозяйственные предприятия всех форм собственности, организации потребительской кооперации, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности Кузбасса и Республики Алтай.

Покупателям предложат широкий ассортимент молочной продукции, свежего мяса, рыбы, а также хлебобулочные и кондитерские изделия, яйцо, овощи, фрукты, орехи, грибы. Пчеловоды привезут мед и другие продукты собственного производства, — сообщает пресс-служба администрация области.

Также горожане смогут купить теплые вещи – варежки, носки, шапки, шарфы и др. Мастера декоративно-прикладного и изобразительного искусства будут продавать сувениры, предметы для кухни.

Полевая кухня обеспечит покупателей горячим чаем и кашей. Местные творческие коллективы создадут праздничное настроение.

На ярмарке будут работать мобильные офисы МФЦ «Мои документы» и «Мобильная социальная помощь», где консультации проведут специалисты центров социального обслуживания населения, центров помощи семье и детям, отделов социальных выплат и льгот.

Волонтеры помогут ветеранам донести покупки до остановки общественного транспорта. Для доставки людей с ограниченными возможностями здоровья будет задействовано социальное такси. Соцработники помогут приобрести товары по предварительному заказу людям старшего поколения, которые обслуживаются на дому.

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Губернаторские ярмарки, посвященные Дню матери, пройдут 24 ноября в семи городах Кузбасса. Предпраздничные губернаторские ярмарки состоятся в Кемерове, Новокузнецке, Белове, Прокопьевске, Киселевске, Анжеро-Судженске, Междуреченске.

 

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