В Кемерове дети от двух до пяти лет сразятся в гонках на толокарах

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В Кемерове состоятся седьмые гонки на толокарах, которые объединят семьи и подарят участникам незабываемые эмоции.
На праздник для детей и родителей приглашают всех желающих. Участниками гонок могут стать ребятишки в возрасте от двух до пяти лет. Спортсменов разделят на три возрастные категории, предоставят машинки, после чего участники должны будут прийти к финишу первыми. Родители не имеют права толкать толокары — они могут только подбадривать малышей.
Отмечается, что заезды мальчиков и девочек будут проходить отдельно. Им предстоит преодолеть расстояние всего в 20 метров. Абсолютно всем участникам достанутся памятные подарки, а победители — главные награды от спонсоров.
Ожидается, что в этом году примут участие рекордное количество детей — 200.
Седьмые гонки на толокарахСРК «Арена», улица Гагарина, 124 26 ноября, начало в 10:00 Вход свободный
В Кемерове состоятся седьмые гонки на толокарах, которые объединят семьи и подарят участникам незабываемые эмоции.