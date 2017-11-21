Газеты и интернет
Радио
-2°C, пасмурно
Войти на сайт

В Кемерове дети от двух до пяти лет сразятся в гонках на толокарах

Опубликовано , 60 просмотров
Автор текста Маиса Червова, Птица

Последние новости:

Фото © bird.a42.ru

В Кемерове состоятся седьмые гонки на толокарах, которые объединят семьи и подарят участникам незабываемые эмоции.

На праздник для детей и родителей приглашают всех желающих. Участниками гонок могут стать ребятишки в возрасте от двух до пяти лет. Спортсменов разделят на три возрастные категории, предоставят машинки, после чего участники должны будут прийти к финишу первыми. Родители не имеют права толкать толокары — они могут только подбадривать малышей.

Отмечается, что заезды мальчиков и девочек будут проходить отдельно. Им предстоит преодолеть расстояние всего в 20 метров. Абсолютно всем участникам достанутся памятные подарки, а победители — главные награды от спонсоров.

Ожидается, что в этом году примут участие рекордное количество детей — 200.

Седьмые гонки на толокарах

СРК «Арена», улица Гагарина, 124

26 ноября, начало в 10:00

Вход свободный

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttps://mediakuzbass.ru/news/93620.html

http://bird.a42.ru/images/uploads/IMG_7013(2).jpg

В Кемерове состоятся седьмые гонки на толокарах, которые объединят семьи и подарят участникам незабываемые эмоции.

 

Яндекс.Новости

Газета Кемерова
Газета Кемерова

Мэр Кемерова поздравил налоговиков с профессиональным праздником

dorinfo.ru
dorinfo.ru

Жительница Кемерова просит построить объездную дорогу для фур и мост

КП в Кузбассе
КП в Кузбассе

Кузбассовец вырезал 30 метров медного кабеля на закрытом заводе

Сибдепо
Сибдепо

Губернатор Кузбасса выступит с бюджетным посланием в прямом эфире

kuzbass-today.ru
kuzbass-today.ru

Пожар в здании кемеровского общежития тушили 20 сотрудников МЧС

VSЁ42
VSЁ42

Автоледи на RAV4 получит штраф за нарушения ПДД в Кемерове

Общество

Возрастная
категория сайта

По вопросам размещения рекламы на сайте «МедиаКузбасс» обращайтесь по тел. (3842) 35-00-85 или пишите на sales@mediakuzbass.ru

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Создание и продвижение сайта
© 2012—2017
Рейтинг@Mail.ru

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

powered by Mistape
Отправить