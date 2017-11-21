В Кемерове дети от двух до пяти лет сразятся в гонках на толокарах

В Кемерове состоятся седьмые гонки на толокарах, которые объединят семьи и подарят участникам незабываемые эмоции.

На праздник для детей и родителей приглашают всех желающих. Участниками гонок могут стать ребятишки в возрасте от двух до пяти лет. Спортсменов разделят на три возрастные категории, предоставят машинки, после чего участники должны будут прийти к финишу первыми. Родители не имеют права толкать толокары — они могут только подбадривать малышей.

Отмечается, что заезды мальчиков и девочек будут проходить отдельно. Им предстоит преодолеть расстояние всего в 20 метров. Абсолютно всем участникам достанутся памятные подарки, а победители — главные награды от спонсоров.

Ожидается, что в этом году примут участие рекордное количество детей — 200.

Седьмые гонки на толокарах

СРК «Арена», улица Гагарина, 124

26 ноября, начало в 10:00

Вход свободный