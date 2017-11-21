Кемеровчан приглашают на концерт для начинающих мам

В Кемерове состоится праздничный концерт «Для начинающих мам», который приурочили к Международному Дню матери.

Как сообщают на сайте kemdetki.ru, концерт задумывался в качестве творческого подарка беременным женщинам. Для гостей прозвучит разнообразная музыка, которую исполнят преподаватели и юные ученики музыкального отделения детской школы искусств №15. Кемеровчане смогут насладиться музыкой гитары, скрипки, рояля, баяна и услышать песни в живом исполнении.

Разумеется, прозвучат классические мелодии. Отмечается, что такая музыка благотворно скажется на развитии малышей. Кроме того, дошкольники прочитают начинающим мамам стихотворения. А в конце девушки в положении получат памятные подарки.

Концерт «Для начинающих мам»

23 ноября, начало в 17:00

Детская школа искусств №15, улица Красная, 23Б

Телефон для справок: 8-905-915-68-45

Вход свободный