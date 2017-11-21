Бюджетное послание губернатора Амана Тулеева увидят телезрители и студенты

Прямая трансляция бюджетного послания губернатора Амана Тулеева пройдет в прямом эфире СМИ и на лекциях в вузах, техникумах и колледжах

23 ноября в Кемерове состоится 62 сессия Совета народных депутатов Кемеровской области, на которой будут рассмотрены вопросы: «О бюджетном послании губернатора Кемеровской области и о ежегодном отчете губернатора Кемеровской области о результатах деятельности высшего исполнительного органа государственной власти Кемеровской области» и другие вопросы, как сообщает пресс-служба обладминистрации.

Трансляция начнется в 11 час. в эфире телеканала «Россия-24», губернского телерадиоканала «СТС — Кузбасс», «10 канал» (Новокузнецк), кабельных телеканалов «Мой город» (Кемерово), «Жизнь» (Прокопьевск) и «МеждуNet» (Междуреченск), а также в эфире радио «Кузбасс FM» и радио «Прокопьевск».

Будет организована прямая интернет-трансляция на сайте vesti42.ru, на YouTube-канале губернского телерадиоканала «СТС-Кузбасс».

Интернет-версия будет опубликована на сайтах vesti42.ru и kemoblast.ru.

Также бюджетное послание губернатора Амана Тулеева в формате открытой онлайн-лекции прослушают студенты всех техникумов, колледжей и вузов Кемеровской области.

Телеверсию бюджетного послания губернатора Амана Тулеева увидят зрители каналов «Кузбасс-24» в 20 час., «Ново-ТВ» (Новокузнецк) в 19.30 час., «10 канал» в 19 час. и «Россия-24» в 22 час.