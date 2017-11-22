Каждый второй житель Кузбасса хотел бы работать четыре дня в неделю

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При этом многие отметили, что готовы работать больше часов в день и меньше дней в неделю, если это не отразится на зарплате в негативную сторону.
Сайт по поиску работы и персонала Зарплата.ру узнал у кузбассовцев, по какому графику они бы хотели работать. В опросе участвовали 3 500 кузбасских специалистов.
74 % опрошенных заявили, что их устраивается пятидневный рабочий график. Каждый шестой житель региона рад бы был работать по сменному графику и только 3 % респондентов хотят быть фрилансерами. У каждого второго опрошенного рабочий день длится восемь часов.
90 % опрошенных готовы работать больше часов в сутки, но меньше дней в неделю, если из-за такого графика не уменьшится зарплата. Треть жителей региона хотели бы сократить рабочий день до семи часов. При этом они отметили, что успели бы выполнить свой объём работы и за четыре дня.
37 % опрошенных заявили, что готовы сократить обеденные перерывы, если это поможет уменьшить продолжительность рабочей смены. Каждый пятый готов не отвлекаться на коллег и личные дела, а каждый шестой – выполнять часть работы дома, если пятидневный график сократят до четырёх дней. 10 % опрошенных признались, что ничем не готовы пожертвовать ради сокращения рабочего дня.
Напомним, депутаты Госдумы предложили некурящим сотрудникам компаний сократить рабочую неделю на пять часов.
При этом многие отметили, что готовы работать больше часов в день и меньше дней в неделю, если это не отразится на зарплате в негативную сторону.