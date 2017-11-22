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Каждый второй житель Кузбасса хотел бы работать четыре дня в неделю

Опубликовано , 109 просмотров
Автор текста Елена Семёнова, Сибдепо

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Фото © j.sibdepo.ru

При этом многие отметили, что готовы работать больше часов в день и меньше дней в неделю, если это не отразится на зарплате в негативную сторону.

Сайт по поиску работы и персонала Зарплата.ру узнал у кузбассовцев, по какому графику они бы хотели работать. В опросе участвовали 3 500 кузбасских специалистов.

74 % опрошенных заявили, что их устраивается пятидневный рабочий график. Каждый шестой житель региона рад бы был работать по сменному графику и только 3 % респондентов хотят быть фрилансерами. У каждого второго опрошенного рабочий день длится восемь часов.

90 % опрошенных готовы работать больше часов в сутки, но меньше дней в неделю, если из-за такого графика не уменьшится зарплата. Треть жителей региона хотели бы сократить рабочий день до семи часов. При этом они отметили, что успели бы выполнить свой объём работы и за четыре дня.

37 % опрошенных заявили, что готовы сократить обеденные перерывы, если это поможет уменьшить продолжительность рабочей смены. Каждый пятый готов не отвлекаться на коллег и личные дела, а каждый шестой – выполнять часть работы дома, если пятидневный график сократят до четырёх дней. 10 % опрошенных признались, что ничем не готовы пожертвовать ради сокращения рабочего дня.

Напомним, депутаты Госдумы предложили некурящим сотрудникам компаний сократить рабочую неделю на пять часов.

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При этом многие отметили, что готовы работать больше часов в день и меньше дней в неделю, если это не отразится на зарплате в негативную сторону.

 

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