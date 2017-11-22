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Чемпион мира по боксу вручит подарки юным кемеровчанам

Опубликовано , 84 просмотра
Автор текста Маиса Червова, Птица

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Фото © bird.a42.ru

В Кемерове состоится встреча юных пациентов кардиоцентра и известного боксёра из Прокопьевска Григорием Дроздом. Чемпион мира по боксу прибудет в областную столицу 24 ноября.

Как сообщили в благотворительном фонде «Детское сердце», сначала для спортсмена проведут экскурсию в стенах Кемеровского кардиоцентра, познакомят с работой фонда. После этого дети, маленькие пациенты больницы и подопечные «Детского сердца», смогут пообщаться с Дроздом. Григорий вручит ребятишкам памятные подарки.

Напомним, что Григорий Дрозд является обладателем различных титулов в мире бокса. В том числе он является чемпионом мира по боксу по версии WBC. Сейчас он является вице-президентом федерации тайского бокса России.

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В Кемерове состоится встреча юных пациентов кардиоцентра и известного боксёра из Прокопьевска Григорием Дроздом. Чемпион мира по боксу прибудет в областную столицу 24 ноября.

 

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