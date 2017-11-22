Кемеровские врачи освоили реабилитацию детей с нарушением слуха

В Кемерове специалисты областной клинической больницы освоили реабилитацию детей с тугоухостью и полной утратой слуха. Теперь необязательно ехать в Москву, как было раньше, чтобы проходить дорогостоящее лечение.

Как сообщают «Вести-Кузбасс», одному ребёнку уже имплантировали специальное устройство, которое внешне напоминает флешку. Аппарат улавливает сигналы через нервные импульсы и передаёт их в мозг. Благодаря этому ребёнок может слышать и распознавать речь людей. В то же время для нормальной работы процессор необходимо менять раз в пять лет и каждый раз проводить настройку.

По словам врачей, если раньше приходилось ехать в Москву и тратить время и деньги, то сейчас дорогостоящую реабилитацию специалисты областной больницы проводят бесплатно по федеральной квоте.