Кемеровские врачи освоили реабилитацию детей с нарушением слуха

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В Кемерове специалисты областной клинической больницы освоили реабилитацию детей с тугоухостью и полной утратой слуха. Теперь необязательно ехать в Москву, как было раньше, чтобы проходить дорогостоящее лечение.
Как сообщают «Вести-Кузбасс», одному ребёнку уже имплантировали специальное устройство, которое внешне напоминает флешку. Аппарат улавливает сигналы через нервные импульсы и передаёт их в мозг. Благодаря этому ребёнок может слышать и распознавать речь людей. В то же время для нормальной работы процессор необходимо менять раз в пять лет и каждый раз проводить настройку.
По словам врачей, если раньше приходилось ехать в Москву и тратить время и деньги, то сейчас дорогостоящую реабилитацию специалисты областной больницы проводят бесплатно по федеральной квоте.
«Мы сохраняем областной бюджет. То есть эти деньги не уходят за пределы региона — это большой плюс. Во-вторых, нас подвигают к изучению и внедрению этой тяжёлой реабилитации группы больных», — отметил заведующий лор-отделением Кемеровской областной клинической больницы Вячеслав Вавин.
В Кемерове специалисты областной клинической больницы освоили реабилитацию детей с тугоухостью и полной утратой слуха. Теперь необязательно ехать в Москву, как было раньше, чтобы проходить дорогостоящее лечение.