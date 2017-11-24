Газеты и интернет
Радио
-8°C, ясно
Войти на сайт

Возле Кузбасского моста в Кемерове установят новую камеру фиксации ПДД

Опубликовано , 91 просмотр
Автор текста Кристина Фёдорова, Газета Кемерова

Последние новости:

Фото © gazeta.a42.ru

В Кемерове возле Кузбасского моста убрали камеру фиксации нарушений правил дорожного движения. Антивандальный ящик располагался на улице Терешковой в сторону Рудничного района.

«Вместо этой камеры в скором времени установят новую, усовершенствованную, для того, чтобы исключить погрешности при фиксации нарушений ПДД», — сообщили «Газете Кемерова» в пресс-службе городской администрации.

Отметим, что с ноября в Кемерове заработало восемь новых камер. Они расположены в различных районах города.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttps://mediakuzbass.ru/news/93697.html

http://gazeta.a42.ru/uploads/f0b/f0bc1010-d0ef-11e7-8572-aba9c5a48cf9.jpg

В Кемерове возле Кузбасского моста убрали камеру фиксации нарушений правил дорожного движения. Антивандальный ящик располагался на улице Терешковой в сторону Рудничного района.

 

Яндекс.Новости

VSЁ42
VSЁ42

Кемеровский подросток устроился работать наркоторговцем через Интернет

VSЁ42
VSЁ42

Подросток стал участником сразу двух преступлений в Мариинском районе

Газета Кемерова
Газета Кемерова

В Кузбассе по горячим следам задержали налётчика

Газета Кемерова
Газета Кемерова

В Кузбассе разыскивают владелицу фиктивного интернет-магазина

Сибдепо
Сибдепо

Кузбасские нейрохирурги провели уникальную операцию на мозге

Газета Кемерова
Газета Кемерова

В Кузбассе наградили школьницу за действия при пожаре

Общество

Возрастная
категория сайта

По вопросам размещения рекламы на сайте «МедиаКузбасс» обращайтесь по тел. (3842) 35-00-85 или пишите на sales@mediakuzbass.ru

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Создание и продвижение сайта
© 2012—2017
Рейтинг@Mail.ru

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

powered by Mistape
Отправить