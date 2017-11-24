Возле Кузбасского моста в Кемерове установят новую камеру фиксации ПДД

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В Кемерове возле Кузбасского моста убрали камеру фиксации нарушений правил дорожного движения. Антивандальный ящик располагался на улице Терешковой в сторону Рудничного района.
«Вместо этой камеры в скором времени установят новую, усовершенствованную, для того, чтобы исключить погрешности при фиксации нарушений ПДД», — сообщили «Газете Кемерова» в пресс-службе городской администрации.
Отметим, что с ноября в Кемерове заработало восемь новых камер. Они расположены в различных районах города.
В Кемерове возле Кузбасского моста убрали камеру фиксации нарушений правил дорожного движения. Антивандальный ящик располагался на улице Терешковой в сторону Рудничного района.