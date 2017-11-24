Кемеровчанка споет самую длинную песню для книги рекордов Гиннеса

Дарья Жуланова второй год подряд победила в конкурсе «Золотая нота».

В Москве 17 ноября прошел X Международный конкурс-фестиваль молодых исполнителей «Золотая нота». В нем приняла участие кемеровчанка, которая уже второй раз стала лучшей на этом конкурсе. Теперь Дарья Жуланова споет самую длинную в мире песню, чтобы попасть в книгу рекордов Гиннеса.

«Талантливая кемеровчанка завоевала высшие баллы от всех членов жюри в двух номинациях. Ее выступление оценивали Иосиф Кобзона, Александр Левшин, Мария Кац, Сергей Беликов, Игорь Сандлер, Виктор Буланкин», — рассказали в пресс-службе городской администрации.

Дарья Жуланова училась вокалу в Центре творчества Заводского района. Сейчас она является солисткой детского коллектива музыкального театра «Браво». Коллектив неоднократно отмечали грамотами за большой вклад в пропаганду патриотического воспитания и активное участие в концертных программах районного, муниципального, областного уровней.