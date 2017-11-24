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Кемеровчане выбирают в Сети улицы для ремонта в 2018 году

Опубликовано , 85 просмотров
Автор текста Артур Хлопотин, КП в Кузбассе

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Фото © 1istochnik.ru

Уже известно о нескольких лидерах

Кемеровчане выбирают в Сети улицы, которые могут попасть в ремонтную компанию проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2018 году. Проголосовали уже свыше ста человек.

Как сообщает пресс-служба администрации города Кемерово, в голосовании может принять участие любой зарегистрированный пользователь социальной сети «ВКонтакте», зайдя на кемеровскую страницу приоритетного проекта. В комментариях к голосованию можно предложить свой вариант улицы, которой требуется ремонт.

Сегодня, 24 ноября, в лидерами по голосованию стали улицы Базовая, Сибиряков-Гвардейцев, 40 лет Октября, проспекты Советский и Кузнецкий, а также Логовое шоссе.

Напомним, в ходе реализации программы проекта «Безопасные и качественные дороги» в Кемерове в 2017 году отремонтировано 70,3 километров дорожного полотна, установлено более 1500 знаков, 8 рубежей скоростного контроля, почти 3 километра пешеходных ограждений и установлено пять остановочных павильонов. На эти цели из бюджетов всех уровней было выделено 1,25 миллиардов рублей.

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Уже известно о нескольких лидерах

 

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