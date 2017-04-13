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Жители Кузбасса в Чистый четверг выходят на большую уборку

Опубликовано , 919 просмотров
Автор текста Анна Виноградова

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Фото © nov-pravda.ru

По инициативе Амана Тулеева областная акция по уборке территорий от снега и мусора состоится в Чистый четверг, перед главным христианским праздником – Пасхой.

Акции по благоустройству городов и районов традиционно проходят в регионе два раза в неделю – в среду и пятницу, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Аман Тулеев обратился к жителям с призывом выйти на уборку своих населённых пунктов: привести в порядок территории храмов и часовен, подъезды к ним, помыть ограды, остановочные павильоны, дорожные знаки, очистить от снега и мусора дворы, площади, парки, скверы.

Службам жизнеобеспечения и благоустройства городов и районов губернатор поручил обеспечить общественников водой, мешками для мусора и покрасочными материалами.

По данным областного департамента молодёжной политики и спорта, в этот день трудовые отряды возьмут под особый контроль остановки общественного транспорта.

Например, в Кемерове 180 учащихся техникумов и колледжей будут мыть остановочные павильоны и заодно очистят их от несанкционированной рекламы.

Порядка 90 студентов вузов будут трудиться на территории Знаменского кафедрального собора.

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По инициативе Амана Тулеева областная акция по уборке территорий от снега и мусора состоится в Чистый четверг, перед главным христианским праздником – Пасхой.

1 комментарий

  1. В чистый четверг , исповедуются и причащаются. А уборкой дома следует заниматься до этого, дабы не отвлекаться на житейские мелочи. В этот день вспоминают Тайную вечерю, последний день перед тем как Христа предали.

    Смотрите Церковный календарь televizorus.com/index/sojuz/0-38

    Сходите на Крестный ход на Пасху в ночь субботы на воскресенье, помолитесь, порадуйтесь воскресшему Христу!

 

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