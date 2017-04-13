Жители Кузбасса в Чистый четверг выходят на большую уборку

По инициативе Амана Тулеева областная акция по уборке территорий от снега и мусора состоится в Чистый четверг, перед главным христианским праздником – Пасхой.

Акции по благоустройству городов и районов традиционно проходят в регионе два раза в неделю – в среду и пятницу, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Аман Тулеев обратился к жителям с призывом выйти на уборку своих населённых пунктов: привести в порядок территории храмов и часовен, подъезды к ним, помыть ограды, остановочные павильоны, дорожные знаки, очистить от снега и мусора дворы, площади, парки, скверы.

Службам жизнеобеспечения и благоустройства городов и районов губернатор поручил обеспечить общественников водой, мешками для мусора и покрасочными материалами.

По данным областного департамента молодёжной политики и спорта, в этот день трудовые отряды возьмут под особый контроль остановки общественного транспорта.

Например, в Кемерове 180 учащихся техникумов и колледжей будут мыть остановочные павильоны и заодно очистят их от несанкционированной рекламы.

Порядка 90 студентов вузов будут трудиться на территории Знаменского кафедрального собора.