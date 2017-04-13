Жители Кузбасса в Чистый четверг выходят на большую уборку

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По инициативе Амана Тулеева областная акция по уборке территорий от снега и мусора состоится в Чистый четверг, перед главным христианским праздником – Пасхой.
Акции по благоустройству городов и районов традиционно проходят в регионе два раза в неделю – в среду и пятницу, сообщает пресс-служба обладминистрации.
Аман Тулеев обратился к жителям с призывом выйти на уборку своих населённых пунктов: привести в порядок территории храмов и часовен, подъезды к ним, помыть ограды, остановочные павильоны, дорожные знаки, очистить от снега и мусора дворы, площади, парки, скверы.
Службам жизнеобеспечения и благоустройства городов и районов губернатор поручил обеспечить общественников водой, мешками для мусора и покрасочными материалами.
По данным областного департамента молодёжной политики и спорта, в этот день трудовые отряды возьмут под особый контроль остановки общественного транспорта.
Например, в Кемерове 180 учащихся техникумов и колледжей будут мыть остановочные павильоны и заодно очистят их от несанкционированной рекламы.
Порядка 90 студентов вузов будут трудиться на территории Знаменского кафедрального собора.
В чистый четверг , исповедуются и причащаются. А уборкой дома следует заниматься до этого, дабы не отвлекаться на житейские мелочи. В этот день вспоминают Тайную вечерю, последний день перед тем как Христа предали.
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Сходите на Крестный ход на Пасху в ночь субботы на воскресенье, помолитесь, порадуйтесь воскресшему Христу!